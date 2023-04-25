Erbakan Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıkladı: Yedili Masa denilen karanlık bloka ülkeyi teslim etmeyeceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlediği "Kayseri Buluşması" programında, Yeniden Refah Partisinin, Türk siyasetinin belirleyici gücü olacağını söyledi.
Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen, sadece eleştiren değil çözüm önerileri ortaya koyan bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:
Milletin 14 Mayıs'ta, ülkeyi belirsizliğe, kaosa mahkum etmeyecek bir sonucu çıkaracağını dile getiren Erbakan, inançlı Anadolu insanının kazanımlarının kaybedilmesine milletin sandıkta müsaade etmeyeceğini söyledi.
- Erbakan, ülkenin 7-8 başlı bir kaosa, içinden çıkılmaz sisteme, sonu belli olmayan maceraya sürüklenmesine ve 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine izin vermeyeceğini ifade etti.
Parti olarak kendi aday ve amblemleriyle 87 seçim bölgesinde de seçimlere gireceklerini anlatan Erbakan, Milli Görüş'ü 21 sene sonra Meclis'e taşıyacaklarını belirtti.