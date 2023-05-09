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Seçim

Erbil'deki MİT'çi diplomatı öldüren teröristin kardeşi vekil adayı

HDP, Irak’ta Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden teröristin kardeşi Dersim Dağ’ı yeniden aday gösterdi. Dağ, 27.Dönem’de HDP’den Diyarbakır milletvekiliydi. Dağ, bu kez İstanbul’dan aday gösterildi.

Haber Merkezi
12:26 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
PKK ile bağlantısı belgelenen Dersim Dağ, geçmiş dönemde birçok kez PKK’ya maddi destek sağladı.

PKK ile bağlantısı belgelenen Dersim Dağ, geçmiş dönemde birçok kez PKK’ya maddi destek sağladı.

PKK ile bağlantısı belgelenen Dersim Dağ, geçmiş dönemde birçok kez PKK’ya maddi destek sağladı. Dağ’ın PKK ile olan bağlantısı sadece maddi de değil, PKK tarafından, 2023 seçimleri için oluşturulan yapıda görevlendirilmiş. PKK destekçisi Dağ hakkında üç farklı fezleke hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na gönderilmişti.


Dağ, PKK paralelindeki Koma Niviskari Kurd/Kürt Yazarlar Birliği'nin 2022’de 21 Şubat Anadil Günü münasebetiyle Süleymaniye’de düzenlediği panele katıldı. PKK Dış İlişkiler sorumlularından Zagros Hiva ile Süleymaniye’de 2022’de bir araya geldi. Pençe Kilit operasyonuna karşı 2019’da Diyarbakır’da yapılan yürüyüşe katıldı. 2018’de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralanan ve Diyarbakır’da tedaviye alınan PKK mensubunun tedavisi ile ilgilendi. Dersim Dağ’ın tüm ailesi de PKK’lı... kardeşlerinden Lütfi Dağ PKK’nın Suriye ayağı PYD/YPG’nin istihbarat yapılanmasında sorumlu düzeyde. İsmail Dağ ise 1998 yılından bu yana örgütün kırsal alanında. İbrahim Dağ ise Irak’ta PKK’nın sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösteriyor. Bir diğer kardeşi Mazlum Dağ ise 17 Temmuz 2019’da Irak’ın Erbil kentinde yaşanan terör saldırısında Türkiye Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse’yi şehit etmişti.

Dersim Dağ
Osman Köse


#Dersim Dağ
#HDP
#Osman Köse
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