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Seçim

Ergin’in adaylığı sorgulanamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Sadullah Ergin’in adaylığına tabandan tepki geleceğini Kılıçdaroğlu’na iletti. Salıcı, “Hatay’da il örgütünün istemediği adayı Ankara’da en güçlü olduğumuz yerden aday gösteremeyiz” dedi. CHP liderinin cevabı ise “masadaki 6 genel başkanın aldığı kararın sorgulanamayacağı” oldu.

Uğur Duyan
04:00 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sadullah Ergin (solda) Oğuz Kaan Salıcı.

Sadullah Ergin (solda) Oğuz Kaan Salıcı.

Tartışmaların gölgesinde milletvekili listesini hazırlayan CHP’de, DEVA Partili Sadullah Ergin krizi devam ediyor. Ergin krizi ilk kez listelerin hazırlandığı 7-9 Nisan tarihleri arasında patlak verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ergin’in nereden aday gösterileceğini listelerin hazırlanacağı güne kadar Genel Merkez ile istişare etmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Ergin ismine itiraz edenlerin başında geldi. Salıcı ile Kılıçdaroğlu arasında da tartışmalar yaşandığı iddia edildi.

Sadullah Ergin.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

CHP kaynakları listelerin teslim edileceği gün saat 09.30'da başlayan ve öncesinde 5 kez ertelenen CHP Parti Meclisi'nde, Salıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu “Sadullah Ergin'i Ankara'dan 1'inci bölgeden seçilecek yerden aday gösteremeyiz. Hatay'da il örgütü istemediği için aday gösteremediğimiz bir adayı Ankara'da en güçlü olduğumuz yerden aday çıkarırsak ilk günden üstümüze gelirler” diye uyardığı bilgisini verdi. 14 Mayıs'ın tarihi bir dönemeç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun, CHP PM üyelerine “bu noktada 6 parti liderinin aldığı kararların sorgulanamayacağını” söylemesi üzerine toplantı salonunda atmosfer gerildi. Tüm direnişe karşın Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin'in adaylığı noktasında geri adım atmadı. Salıcı'nın kendine yakın kişiler üzerinden basına “Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere neşter vuruldu. O yüzden gerginlik çıktı” şeklinde haberler yaydığı ifade edildi.

Oğuz Kaan Salıcı.
#Seçim
#Sadullah Ergin
#Oğuz Kaan Salıcı
#DEVA Partisi
#CHP
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