Erzurum Seçim 2019 - Erzurum Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Erzurum Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Erzurum ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Erzurum seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Erzurum ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Erzurum ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Erzurum 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Aşkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Çat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Hınıs Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Horasan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum İspir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Karayazı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Narman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Oltu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Olur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Pasinler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Şenkaya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Tekman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Tortum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Karaçoban Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Uzundere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Pazaryolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Aziziye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Köprüköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Palandöken Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Erzurum Yakutiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
ERZURUM
Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. 2018 itibarıyla 767.848 kişilik nüfusa sahiptir. Nüfus bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü ilidir.
Denizden yüksekliği yaklaşık 1900 m olan Erzurum, tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim yeridir. Şehir, tarihî eserleri ve kış sporları tesisleriyle de tanınır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup şehir son yıllarda kış turizmiyle de öne çıkmaktadır. Soğuk iklimi sebebiyle sanayisi gelişmemiştir. 25.066 km2 yüzölçümüne sahip il arazisinin %15,17'si tarımsal amaçlı olarak kullanılabilir konumdadır.