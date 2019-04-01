Erzurum Seçim 2019 - Erzurum Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Erzurum Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Erzurum ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Erzurum seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Erzurum ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Erzurum ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Erzurum 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Aşkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Çat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Hınıs Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Horasan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum İspir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Karayazı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Narman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Oltu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Olur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Pasinler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Erzurum Şenkaya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Tekman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Tortum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Karaçoban Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Uzundere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Pazaryolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Aziziye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Köprüköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Palandöken Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzurum Yakutiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ERZURUM

Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. 2018 itibarıyla 767.848 kişilik nüfusa sahiptir. Nüfus bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü ilidir.

Denizden yüksekliği yaklaşık 1900 m olan Erzurum, tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim yeridir. Şehir, tarihî eserleri ve kış sporları tesisleriyle de tanınır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup şehir son yıllarda kış turizmiyle de öne çıkmaktadır. Soğuk iklimi sebebiyle sanayisi gelişmemiştir. 25.066 km2 yüzölçümüne sahip il arazisinin %15,17'si tarımsal amaçlı olarak kullanılabilir konumdadır.