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Seçim

Eski kimlikli vatandaşlar oy kullanabilecek mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Seçime sayılı günler kala vatandaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyenler için detaylar belli oldu.

13:43 . 24/04/2023 Pazartesi
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Eski kimlikli vatandaşlar oy kullanabilecek mi?

Eski kimlikli vatandaşlar oy kullanabilecek mi?

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu.


Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.




#Seçim
#kimlik
#Nüfus müdürlüğü
#14 Mayıs
1 saat önce
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