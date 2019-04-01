Yerel Seçim 2019
Seçim Eskişehir Seçim 2019 - Eskişehir Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
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Eskişehir Seçim 2019 - Eskişehir Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Eskişehir 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Eskişehir ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Eskişehir Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Eskişehir Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir seçim sonuçları.
Eskişehir seçim sonuçları.

Eskişehir Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Eskişehir ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Eskişehir seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Eskişehir ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Eskişehir ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Eskişehir 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Çifteler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Mahmudiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Mihalıççık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Sarıcakaya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Seyitgazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Sivrihisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Alpu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Beylikova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir İnönü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Günyüzü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Eskişehir Han Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Mihalgazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Odunpazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Eskişehir Tepebaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi beşinci şehridir. 1993 yılında çıkarılan kanunla Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Nüfusu 2018 yılına göre 871.187'dir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir.

Met helvası, Nuga helvası, Haşhaşlı çörek, Kalabak suyu, çibörek ve lületaşı ile meşhurdur. Ayrıca balaban kebabı da Eskişehir mutfağında önemli bir yer almaktadır. İşlenebilir lületaşı, Türkiye'de yalnız Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilinir. Türkiye'de Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında yetişen bir çoban köpeği olan akbaş da şehre ait önemli değerlerdendir. Sanat kurumları ve tesisleri ile kültür ve sanatta gelişmiş bir şehirdir. Anadolu Üniversitesi ve büyükşehir belediyesi bünyesinde iki adet senfoni orkestrası bulunmaktadır. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali ile şehirde müzik, tiyatro, resim ve sinema dallarında sergiler ve gösteriler yapılmaktadır.

Eskişehir günümüze kadar değişik uygarlıklar altında varlığını sürdürmüştür. Üzerinde kurulan medeniyetlerden bazıları Frigya, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu'dur.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Muharip Hava Kuvveti, Hava Füze Savunma Komutanlığı, 1. Hava İkmal ve Bakım Merkez Komutanlığı ve 1. Ana Jet Üs Komutanlığı da Eskişehir'de bulunmaktadır. Ayrıca hem askerî hem de sivil havaalanı (Anadolu Üniversitesi Havaalanı) bulunmaktadır.

Eskişehir 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarını taşımaktadır.

Türk Hava Yolları'nın Airbus A330-200 tipi uçağı, TC-JNG, de 'Eskişehir' adını taşıyor.

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