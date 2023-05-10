Fatih Erbakan tvnet yayınında konuşuyor: Yedili Masa'nın Türkiye'yi getirmesi muhtemel olan noktaya fırsat vermek istemedik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tvnet'te yayınlanan özel röportaj programında konuşuyor.





Erbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bir fayda etmekten önce bir felaketten kurtulmak daha önceliklidir. Biz bu düşünceyle hareket ettik. Yedili Masa'nın Türkiye'yi getirmesi muhtemel olan noktaya fırsat vermek istemedik. Bizim yıllardır ekonomide, eğitimde, dış politikada, sosyal politikalar alanındaki söylemlerimiz AK Parti ile yapılan bir mutabakatta imza altına alındı. Böylece İttifakın içinde yer aldık. İnşallah hayırlı olur.

Aslında bilinçli olduğunu düşündüğümüz seçmenlerde bile bir kafa karışıklığı var. Yüzde yediyi geçmemiz gerektiğini düşünüyorlar. İttifak içinde olduğumuz için Yeniden Refah Partisi de barajı geçmiş sayılıyor. İkinci bölgeden adayım ve o bölgeden 80-85 bin civarında bir oy alınması yetiyor. İstanbul'da yüzde üç ile milletvekili seçilmek mümkün. 14 Mayıs'ta inşallah biz de hayırlısıyla seçiliriz.

Bizim fiili olarak hükümetin içinde yer almak gibi bir durumumuz söz konusu değil

Mutabakat metnimizde ekonomiyle ilgili konular var. Sol görüşlü basın mensupları bunları cımbızla çeker gibi çarpıtarak yansıttılar. Kadınlarla ilgili konuları çarpıttılar. Cumhurbaşkanımızın kadınlara bakışı zaten ortada. Kadına şiddetin kötü olmadığını bir siyasi parti savunabilir mi? Bunu maalesef çarpıttılar ve Cumhur İttifakını yıpratmak istediler. Bizim mutabakat metnimizde ekonomiyle ilgili konular var. Ekonomiyle ilgili milli görüş olarak söylediğimiz şey faiz belasından kurtulmak. Faiz belasından kurtulmak için borçlanmadan kurtulmak lazım. Ondan kurtulmak için de denk bütçeyi yapmamız lazım. İlave borçlanmadan ve israftan kaçılsın. Zamla vergiyle değil, milli kaynak paketlerimizi harekete geçirerek kaynak üretelim. Bununla da dar gelirliye kaynak aktaralım. Çiftçiye köylüye tarım üretimiyle ilgili destek verelim diyoruz. Milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlere uyumlu hale getirilmesini söylüyoruz. Biz ahiret öncelikli nesil yetiştirilsin diyoruz buna bile tepki gösteriyorlar. 30 sene önce rahmetli Erbakan Hoca ile ilgili atılan başlıkları hatırlatıyorlar bize.

Bizim fiili olarak hükümetin içinde yer almak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bizim derdimiz mutabakat metninde milletin faydasına olan adımlar atılsın ve bizde buna vesile olalım. Yerli, milli ve yapıcı bir muhalefet mecliste olsun. Şu anda meclisteki muhalefet bu özelliklerden uzak. Bunların derdi yıkmak. Bu iktidar ne yaparsa yapsın karşı çıkalım diyorlar. İyi niyetle yapılan bir muhalefet olunca söylediği sözün bir kıymeti de olmuyor. Biz milletin derdine derman olunsun diyoruz. Böyle bir muhalefetin hükümete de faydası olacağına inanıyoruz. Hayra vesile olan şerre fren olan bir anlayışı meclise taşımak istiyoruz.

Milletimizin takdiri bizim kabulümüz olacak. Milletimiz Milli Görüş'ün hizmetlerini çok iyi biliyor. Büyük bir teveccüh gösteriyorlar. İnşallah 14 Mayıs'ta güzel haberler alacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi maalesef LGBT propagandası yapıyorlar. İnsan hakları diyorlar. Ama bu aynı insanlar 28 Şubat'ta başörtüsüyle ilgili ne insan hakkı dediler ne özgürlük dediler. İki yüzlülük burada ortaya çıkıyor. LGBT karşıtı bir miting yapıldı daha bir saat geçmeden HDP açıklama yaptı, LGBT'ye karşı olmak insanlık suçudur diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, LGBT Türk aile yapısına niye zarar versin diyor. İBB Başkanı İmamoğlu eşcinsel evliliklerle ilgili çok doğal ama tolum buna henüz değil diyor. Ahlakı çökerken ve nüfusu azaltmak için yapılan bir durum, bu aslında küreselcilerin amaçlarından biri bu.

CHP'nin Bursa Nilüfer belediyesi LGBT merkezi açıyor. 70 senelik zihniyette değişiklik yok. Aynı CHP aynı zihniyet, ne kadar makyaj yapsa da değişmiyor. Ayrıyeten bir aday olarak seçime girersek vebal olur diye düşündük.





Seçim ilk turda biter mi?



