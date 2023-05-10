Galeyana gelmeyin sandıkta ders verin

14 Mayıs’a sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mitinglerine Aydın ve Adana’da devam etti. Gittiği her kentte büyük bir sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ın, 27 Mayıs darbesinin bir rövanşı niteliğinde olduğunu söyledi. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Erdoğan, “'Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin.'' ifadesini kullandı.

TARİHİN EN BÜYÜK BULUŞMASINI YAPTIK

Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı ile Adana’da partisinin düzenlediği mitinglerinde önemli mesajlar verdi. İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyi kucakladıklarını, bunun tarihin en büyük buluşması olduğunu dile getiren Erdoğan, dün de Aydın'ın her zamanki gibi çok güzel olduğunu kaydetti.

LGBT'CİLERİN FİNANSÖRÜ

14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana belirleyeceğiz” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tavrımızı ya tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütenlerden ya da FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola yürüyenlerden yana kullanacağız. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana belirleyeceğiz.

AİLEMİZİ YEDİRMEYİZ

Bu CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci mi? Diğer yavrucukları söylemeye gerek var mı? İstanbul, Ankara Büyükşehir belediyecileri, onların belediye başkanları zaten LGBT'cilerin en büyük finansörü. Peki, AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na girebilir mi? Çünkü biz, ailenin kutsallığına inanıyoruz. Ailemizi asla bunlara yedirmeyiz. Onun için çok çalışacağız. Oyumuzu ya eser siyasetinden, ülkeye ve millete hizmet siyasetinden ya da yıkım siyasetinden, takoz siyasetinden yana kullanacağız.

GÜMBÜR GÜMBÜR SANDIĞA GÖMECEĞİZ

(Kılıçdaroğlu) Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor. Bunlar tefeci, esrar, eroin kaçakçısı. Bunlardan size yar olmaz. Bununla benim halkımı kandırmaya çalışıyorlar. Pazar günü bunlara dersi vermeye hazır mıyız? Bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz. Bay Kemal 'Selo'yu çıkaracağız.' diyor. Bu ne millidir, ne yerlidir. Bu hesabı bu kardeşiniz sorabilir.

GÜN SOĞUKKANLI OLMA GÜNÜ

Bölücü örgütün giderek artan pervasızlıkları biliyorum sizi öfkelendiriyor. Gün soğukkanlı olma günüdür. Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin. Göz göre göre sizlerin iradesini yok sayanlara cevabınızı sandıkta verin.” Yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seslenen Erdoğan, "Hamdolsun, bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık” dedi.

Kelebek ömürlü koalisyon

Aydın’daki Kürtlere seslenen Erdoğan, “Bunların bu halini görüp de hala CHP, İP, HDP’ye oy verebilir misiniz? Vermeyeceğiz. Türkiye’nin her üç beş ayda bir siyasetin krize girdiği eskinin kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor. “ diye konuştu.Erdoğan, “Şimdi isterseniz koalisyon masasının adayının gerçek yüzünü bir görelim.” diyerek, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte SSK Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin videoyu alandaki ekrandan vatandaşlarla izledi. Erdoğan, “Bu Selo, Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin katline neden oldu ve Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit ettiler.” dedi. Tablonun net, açık ve kesin olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Bay bay Kemal, ‘Selo’yu çıkaracağız’ diyor. Bu ne millidir ne yerlidir. Öyleyse bu hesabı kim sorabilir? Milletim ve bu kardeşiniz. Soracağız.”

Kadim Aşiretler’den destek mesajı

Merkezi Van’da bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu, 14 Mayıs’taki seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklaması yaptı. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin, üzerindeki tarihi sorumluluğun bilinciyle dünya barışı ve huzuruna katkıda bulunmak için emin adımlarla yol almaya devam ettiği belirtildi. İstikrarlı, büyük ve güçlü bir Türkiye’nin sadece Orta Doğu halklarının değil, tüm İslam toplumu ve insanlık için barış ve güvenliğin teminatı olduğuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkin ve hızlı karar alma sürecinin ülkeyi daha güçlü kıldığı vurgulandı.

Adana.

Depremzede öğrenciye %25 ek kontenjan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 80 bin kişinin katıldığı Adana mitinginde de depremzede lise öğrencilerine yönelik bir müjde paylaştı. Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada “(Depremzede lise öğrencileri) Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde, bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız” dedi. Erdoğan, “Bu öğrencilerimiz, ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimize 1’er kişilik yer tahsis edilecek” ifadelerini kullandı. Erdoğan, karardan toplamda 21 bin 560 öğrencinin yararlanacağını söyledi.

Kelebek ömürlü koalisyon

Aydın’daki Kürtlere seslenen Erdoğan, “Bunların bu halini görüp de hala CHP, İP, HDP’ye oy verebilir misiniz? Vermeyeceğiz. Türkiye’nin her üç beş ayda bir siyasetin krize girdiği eskinin kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemesi için hepimize görev düşüyor. “ diye konuştu.Erdoğan, “Şimdi isterseniz koalisyon masasının adayının gerçek yüzünü bir görelim.” diyerek, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte SSK Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin videoyu alandaki ekrandan vatandaşlarla izledi. Erdoğan, “Bu Selo, Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin katline neden oldu ve Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit ettiler.” dedi. Tablonun net, açık ve kesin olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Bay bay Kemal, ‘Selo’yu çıkaracağız’ diyor. Bu ne millidir ne yerlidir. Öyleyse bu hesabı kim sorabilir? Milletim ve bu kardeşiniz. Soracağız.”

Aydın.

Kadim Aşiretler’den destek mesajı

Merkezi Van’da bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu, 14 Mayıs’taki seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklaması yaptı. Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin, üzerindeki tarihi sorumluluğun bilinciyle dünya barışı ve huzuruna katkıda bulunmak için emin adımlarla yol almaya devam ettiği belirtildi. İstikrarlı, büyük ve güçlü bir Türkiye’nin sadece Orta Doğu halklarının değil, tüm İslam toplumu ve insanlık için barış ve güvenliğin teminatı olduğuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkin ve hızlı karar alma sürecinin ülkeyi daha güçlü kıldığı vurgulandı.

Azerbaycan Erdoğan’ın seçileceğine inanıyor

Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Hicran Hüseynova, milletvekilleri Ramin Mammadov, Nasib Mahamaliyev ve İlham Mammadov ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hüseynova, “Biliyoruz ki; her konuda arkamızda hep Türkiye var. Bizim televizyonları takip ederseniz, seherden akşama kadar 14 Mayıs seçimlerini ve Erdoğan’ı anlatıyor. Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçileceğine inanıyor. Çünkü Erdoğan’ın, Türkiye için yaptığı işler tarihe yazılacak türden. Bu yüzden Erdoğan’ın seçileceği noktasında, Türk milletinin doğru tercihi yapacağına inanıyorum” dedi.



