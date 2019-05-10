Geçersiz oya önlem kararsıza takip

Sandık kurullarında görev yapacak isimler de bu konuda tekrar uyarılacak. Oyların sayımı sırasında daha dikkatli olunması ve geçerli oyların geçersiz sayılmasının önüne geçilmesi için ilçe bazlı eğitimler verilecek. AK Parti kurmayları, her ilçede sandıklarda yapılan hataların farklılık gösterdiğinin altını çizerek, buna göre eğitim verileceğini kaydetti.

SAYIMDA DİKKATLİ OLUN

Bunun yanı sıra AK Parti’nin sandık başında bulunan görevlileri ve müşahitleri de bu konuda uyarılacak. Sayım işlemi sırasında geçersiz oylar konusunda daha dikkatli olmaları istenecek. Geçerli oyların geçersiz sayılmasına karşı her türlü itiraz mekanizmasını kullanmaları istenecek. Geçersiz oylar konusunda tereddüt bulunması halinde bunun sandık tutanaklarının altına şerh olarak düşülmesi istenecek.

DOĞRU OY KULLANMA

AK Parti seçim çalışmaları kapsamında ulaştığı vatandaşlara doğru oy kullanımının nasıl olduğunu da anlatacak. Buna ilişkin hazırlanan broşürler kampanya boyunca İstanbullulara dağıtılacak. Seçmenden oy verirken daha dikkatli olmaları ve oylarının geçersiz sayılmaması konusunda kurallara uymaları istenecek.

KARARSIZLARA ANKET

Geçersiz oyları azaltmanın yanı sıra AK Parti, sayısı İstanbul’da 1.7 milyona ulaşan kararsız seçmeni de sandığa yönlendirecek. Bu kitlenin ikna edilerek sandığa gitmesi için yeni anket yapılacak. Ankette seçmene “Neden sandığa gitmediniz?” sorusunun yanısıra, seçmenin YSK’nın kararını nasıl değerlendirdiği ve bunun nedenleri sorulacak. Buna göre kararsız seçmene özel farklı bir yol haritası belirlenecek.