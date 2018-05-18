Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi 2018

Türkiye’de seçmenler, 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ile başlayan süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran açıklaması ile kesinleşti. Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşmesi ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı, erken seçim teklifi Meclis'te kabul edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin takvimini tamamlayarak, Resmi Gazete'ye gönderdi.

Takvime göre, cumhurbaşkanı adayları listesi ve pusuladaki yerleri kesinleşti.

Seçim takvimi açıklandı



Takvime göre cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başladı, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imza 4-9 Mayıs tarihlerinde toplandı. Seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verdi.

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar yaptı.

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ye teslim edilmesinin son günü 6 Mayıs oldu.

Seçim propagandalarını 13 Mayıs'ta başladı.

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itiraz süresi başladı. İtirazlar, 11 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabildi. YSK, itirazları 12 Mayıs'ta karara bağladı. 13 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başladı.

Siyasi parti genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri, YSK'ye 21 Mayıs'ta en geç saat 17.00'ye kadar verilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü de 21 Mayıs olacak.

Cumhurbaşkanı adayları

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yarışacak Cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi dün saat 20.00 itibariyle sona erdi.

İmza verme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerde yarışacak Cumhurbaşkanı aday listesini açıkladı.

Altı adayın bulunacağı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı adaylarına bağış desteği

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adayların seçim kampanyaları için önemli finans kaynaklarından biri bağış ve yardımlar olacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ilgili kararı uyarınca adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabilecek.

Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım yapılamayacak.

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek.

Bir kişinin her bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçemeyecek.

Bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden muaf olacak. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.

Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların "Seçim Hesabı" olarak açtırdıkları ve YSK'ye bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak.

Bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak ve başka bir amaç için tahsis edilemeyecek.

Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedilecek.

YSK tarafından incelenecek

Seçim hesapları, bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde YSK'ye tutanak karşılığında teslim edilecek.

YSK bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla YSK tarafından adaylara 30 gün süre verilecek.

Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilecek. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştay Başkanlığı ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilecek.

YSK tarafından yapılan inceleme sonuçları kesin olacak ve incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan edilecek.