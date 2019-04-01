Giresun Seçim 2019 - Giresun Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Giresun Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Giresun ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Giresun seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Giresun ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Giresun ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Giresun 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Giresun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Alucra Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Bulancak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Dereli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Espiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Eynesil Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Görele Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Keşap Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Şebinkarahisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Tirebolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Giresun Piraziz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Yağlıdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Çamoluk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Çanakçı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Doğankent Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Giresun Güce Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

GİRESUN

Giresun, fındığı ile tanınan ve Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan il. Kirazın bütün dünyaya buradan yayıldığı kabul edilir. Karadeniz'e kıyısı olan Giresun doğudan batıya Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Ordu illeriyle çevrilidir. Trafik numarası 28'dir. Yerli halkın çoğunluğunu Çepniler oluşturur. 1500'lü yıllardaki Osmanlı Tahrir Defterlerinde yöreye Vilayet-i Çepni de denmektedir.

Giresun ili, Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonraki dönemde olan kişisel muhafızlarının (Topal Osman ve Silah Arkadaşları) memleketi olan bir ildir. Şehir, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuştur, tam karşısında Karadeniz'in bir adası olan Giresun Adası (Aretias) vardır. Giresun ili 1920 yılına kadar Trabzon iline bağlı kalmış, bu tarihte müstakil sancak, 1923 yılında ise il olmuştur. 1923 yılında Giresun ili, merkez Tirebolu ve Görele ilçesi ile bunlara bağlı Bulancak, Keşap ve Espiye bucaklarından ibaretti. 1933 yılında Şebinkarahisar'ın iliğinin kaldırılması ile Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleri de Giresun'a bağlanmıştır. 1934 yılında Bulancak, 1945 yılında Keşap, 1957 yılında Espiye, 1958 yılında Dereli, 1960 yılında Eynesil, 1987 yılında Piraziz ve Yağlıdere, 1992 yılında Çanakçı, Güce, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinin kurulması ile ilçe sayısı 15 olmuştur.