Güçlü Türkiye Balkanlar’a da güç verir

Türkiye olarak seçim sathı mailinin sonuna doğru hızla ilerliyoruz. 14 Mayıs 2023 her yönü ile tarihi bir seçim olacak. Aslına bakarsanız dost, düşman neredeyse, bölgesel ve küresel bazda herkesin gözü bu seçimlerde. Hatta, Türkiye’deki siyaseti geçmişi ile birlikte çok yakından takip ediyorlar dersem abartmıyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyen, hukukçu ve kanaat önderlerinin görüşlerini bir araya getirip, neler düşündüklerini yorumsuz olarak siz değerli Yeni Şafak okurlarına yansıtmak istedik. Ortaya aşağıdaki gibi bir tablo çıktı.

Lütfü Ballek.

Mazlumlar Türkiye’nin şefkatini hissetti

*Eski Prizren Müftüsü Lütfü Ballek (Kosova): 2000’li yıllarda AK Parti’nin iktidara gelmesi ile Türkiye dışında yaşayan soydaşlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Balkanlar’da yaşayan diğerleri ve dünyanın dört bir tarafındaki mazlum insanlar Türkiye’nin gücünü, şefkat ellerini tam manası ile hissetti.

Balkanlar’da çok sayıda Osmanlı eseri var. 300-500 yıllık eserler… Camiler, köprüler, kütüphaneler, medreseler… Balkanlar’da Osmanlı’dan kalan ne kadar eser varsa, tamamen harabeye dönüşmüştü. AK Parti döneminde Türkiye güçlendi, Allah razı olsun, şefkat ellerini uzattı, bu eserlerin ömürlerine ömür kattı. Türkiye’deki seçimlerin dışarıda nasıl algılandığına gelecek olursak. Türkiye’ye yabancı gözüyle bakmak, Türkiye’ye gıpta ile bakmak, her Türkiye vatandaşını kıskanmak demek. Çünkü Türkiye dünkü Türkiye değil. Bugünkü Türkiye bizim gözümüzde özlenen Türkiye’dir. Uzaktan duamız, nidamız “Allah Türkiye’yi muhafaza etsin, Allah Türk vatandaşına bu günleri aratmasın”dır.

Türkiye’deki altyapı hizmetlerini de hayranlıkla izliyoruz. Türkiye’ye düzenli, sistemli, arzulanan bir ülke olarak bakıyoruz. Şu da var ki orada yaşayanlar bu nimetlerin farkında değiller. Biz dışarıdan baktığımızda “Ah! Keşke orada yaşayabilseydik” diyoruz.

Burada halkın görüşlerini de aktarmak isterim: “Allah muhafaza, Erdoğan kaybederse tüm çalışmalar sekteye uğrar, Türkiye bize sırtını döner ve bizi unutur.” Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Şu anda Türkiye’nin burada yürüttüğü çok güzel çalışmalar var. Millet bunların sekteye uğramasında endişe ediyor. Halk şöyle düşünüyor: “Türkiye önce oyuna dahil oldu. Sonra oyuncu olmaya başladı, oyun kurmaya başladı. Şimdi ise oyun bozuyor.”

Türk vatandaşları kanımca şunu anlamalı: Türkiye sadece Türkiye’ye gerekli değil, Türkiye tüm dünyadaki inanan insanlara gerekli olan bir vatandır. Ona ana vatan dersen az, anakucağı dersen az, babaocağı dersen az. Neden, biraz başımız ağrısa hepimiz Türkiye’ye geliyoruz?

Türkiye gerek resmi kurumları, gerekse STK’larıyla hiçbir çıkar gözetmeden her tarafa yardım elini uzatıyor. Seçimlerde bu iktidarın devam etmesini, Cumhurbaşkanı’nın devam etmesini istiyoruz.

Mehdi Gurra.

İstikrar mı kaos mu?

*Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra: (Arnavutluk)

Türkiye seçimlere hüzünlü şekilde giriyor. 6 Şubat’ta “Asrın Felaketi” yaşandı. Allah, hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimler için Balkan, Arnavutluk Müslümanlarından ve özellikle de Türkiye mezunu olan bir kişi olarak belirtmek isterim ki: Bu seçim iktidar ve muhalefet partileri arasındaki bir seçim değil. İki ittifak arasında bir seçim de değil. Bu seçim istikrarın devamına mı yoksa kaosun başlangıcına mı oy verileceğinin seçimidir.

Türkiye’de 21 yıldır istikrar vardır. Türkiye mezunu biri olarak 1992’den 2003’e kadar neler yaşandığını iyi biliyorum. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti seçmeninin ülkenin istikrarı, vatanın bütünlüğü için oylarını kullanmalarını umuyorum.

Türkiye’nin güçlü ülke olmasının faydasını sadece kendisi değil tüm İslam dünyası görmekte. Güçlü Türkiye Balkanlar’daki Müslümanlara da güç veriyor.

Türkiye şu an uluslararası arenada takdire şayan, Müslümanların göz bebeği bir konuma geldi. Türkiye’deki seçmen bu seçimde de dünya Müslümanlarını sevindirecektir. 14 Mayıs 2023 seçimleri önemli bir kırılma noktasıdır. İslam dünyası için, Balkanlar için büyük önem arz etmektedir. Seçmen “Türkiye’nin kendi ayakları üstünde durmasını, istikrarın devamlılığını” destekliyoruz mu diyecek yoksa Batı’ya “Yanlış yaptık, tekrar senin peşindeyiz mi?” diyecek. Arnavut Müslümanları “Allah Türkiye’ye zeval vermesin, istikrar ve huzuru bozmasın” diye dua ediyor.

Tarık Şindeb.

Batı’nın hegemonyası kırılıyor

*Uluslararası Hukuk uzmanı Dr. Tarık Şindeb (Lübnan): İslam dünyası gözlerini bu seçimlere dikmiş durumda. Çünkü bu seçimler sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının da gidişatını etkileyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin başarısı, Erdoğan’ın başlatmış olduğu kalkınma sürecinin devamı, Türkiye halkı ve bütün ümmete kendi gündemini dayatan Batı’nın hegemonyasının kırılması manasına geleceği için önemli ve gereklidir.

Dolayısıyla, tüm dünyadaki özellikle de Lübnan, Suriye ve Türkiye’nin etrafındaki bölgelerde yaşayan Müslümanlar, Batılıların hegemonyasından çıkma yolunda bu seçim başarısını çok önemli ve bir zorunluluk olarak görmekteler.

Özellikle de Türkiye’nin askeri alanda, hava savunma alanında gerçekleştirmiş olduğu üretim başarıları, tabii kaynaklarını çıkarma yolunda adımlar atması, İslam ümmetinin tehditlere karşı koyabilecek sağlam bir toplum inşasında güçlü bir aşama oluşturabilir.

Türkiye bugün dünyanın dört bir köşesinde İslami toplumu temsil etmekte, mazlumlara destek ve koruma sağlamak için öne çıkmakta ve önde gitmektedir.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde, Libya’da, Azerbaycan’da yaptıkları Müslüman dünyaya, hala bu vahşi dünyada hakkın gerçekleşmesi için çabalayan ve bu ümmetin düşmanlarına karşı çıkan bir güç olduğu ümidini vermektedir. Arap, Türk tüm Müslümanlar bir bütündür, birisinin başarısı hepsinin başarısıdır.

Gulam Nebi Medeni.

Medine’de Erdoğan’a dualar ediliyor

*Araştırmacı-yazar Gulam Nebi Medeni (Pakistan): Dünyadaki 2 milyar Müslüman’ın Türkiye’ye özel bir sevgisi var. Başkan Erdoğan’ın 20 yıllık iktidar döneminde Müslümanların birliği yolundaki çabaları adeta bir başyapıttır.Tüm dünyada izlendiği gibi Pakistan, Bangladeş, Hindistan ve Afganistan’da da 14 Mayıs seçimleri çok yakından izlenmekte ve büyük ilgi çekmektedir. Pakistan vatandaşları, Haremeyn-i şerifeynden (Mekke ve Medine) sonra en fazla seyahati Türkiye’ye yapmakta. Yüzlerce Pakistanlı işadamı Başkan Erdoğan’ın yatırım politikalarından istifade ederek yatırım yapmışlardır.

Umre vesilesiyle geldiğim Medine’de İslam dünyasının dört bir tarafından gelen umrecilerin Türkiye ve Erdoğan’a hususi dualar ettiğini görüyorum. Bu Allah-u Teala’nın İslam dünyası içerisinde sadece Erdoğan’a nasip ettiği bir muhabbettir.

14 Mayıs seçimlerin Türkiye ve İslam dünyasına büyük etkileri olacaktır. Erdoğan’ın seçimlerden başarı ile çıkması İslam dünyasının karşılıklı bağlarını çok boyutlu olarak güçlendirecek. Türkiye başkanı mazlumlar için güçlü bir sestir. Erdoğan İslamofobiye karşı durup Müslümanlara arka çıkan bir liderdir.

Dış politikada Erdoğan’ın ikinci bir alternatifi yoktur. Barış için gösterdiği çabalar emsalsizdir: Rusya-Ukrayna Savaşı’na arabuluculuk yapma, Karadeniz’de tahıl koridoru açılması, bazı Müslüman ülkelerin sorunlarının çözülmesi gibi birçok çabası olmuştur. Yine BM’de Müslümanlara BM Güvenlik Konseyi’nde daimî üyelik verilmesi için “Dünya beşten büyüktür” nidasını yükselten de odur.

Erdoğan’ın seçimlerden başarı ile çıkmasıyla, Türkiye’nin 20 yıllık kalkınma yolculuğu daha da hızlanacak “Türkiye Yüzyılı” başlayacaktır.

Abdülhamid Muhammed.

Seçimlerin küresel etkisi olacak

*Uluslararası Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Abdülhamid Muhammed (Mısır): Türkiye bölge ve dünyada önemli bir devlettir ve son senelerde siyasi, ekonomik ve askeri etki konusunda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu yüzden Türkiye’deki başkanlık ve parlamento seçimleri ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir önem kazanmaktadır. Aynı zamanda demokraside ulaştığı seviyede bir örneklik oluşturmaktadır. Bu noktadan baktığımızda, bu seçimlerin, Türkiye düzeyinde istikrar ve güvenliğin muhafaza edilmesi, bilimsel ve endüstriyel gelişmenin sürdürülmesi konusunda büyük bir rolü ve etkisi olacağı gibi, bölgesel düzeyde istikrar ve ilişkilerde dengeleri etkileyecektir. Aynı şekilde, seçim sonuçlarının, Türkiye’nin barış ve güvenlik konusunda ayrıcalıklı konumu, dünyanın dört bir tarafında güvenlik ve istikrar yönünde, (Örneğin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki dengeli tavrı ve tahıl anlaşmasının sağlanması gibi) aktif katılımı dolayısıyla küresel düzeyde de büyük etkileri olacaktır.

Khayrul Azmin.

Erdoğan iyi yönetimin sembolü

*Uluslararası İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Khayrul Azmin (Malezya): Türkiye gibi bir ülkede başkanlık seçimleri kritik öneme sahiptir. Türkiye’deki seçimlerin, ülkenin sınırları dışına taşan geniş kapsamlı etkileri olacaktır. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyadaki Müslümanlar için bir semboldür. Karizması, izlediği politikalar ve yönetimi diğer liderler için iyi yönetimin bir sembolü haline gelmiştir.

Türkiye’nin Ukrayna ve Orta Doğu’daki rolü de belirlenecek

*Gıleyzan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Atv el Mevsus (Cezayir): Türkiye seçimleri, sadece Türkiye’yi yönetecek başkanı belirlemeyecek. Ülkenin nasıl yönetileceğini, ekonomisinin nereye yöneleceğini ve Ukrayna ile Orta Doğu’daki çatışmaların sonlandırılmasında ne tür rol oynayacağını da belirleyecek.

Emine Makran.

Yükseliş sürer

*Dr. Emine Makran (Fas): Rusya’nın Ukrayna savaşından kaynaklanan sorunu yönetmedeki başarısı, Doğu ve Batı kampları arasındaki birçok meselede kendisini jeopolitik olarak konumlandırması ve deprem felaketini etkili şekilde yönetmesinden dolayı, seçim sonuçlarının, Adalet ve Kalkınma Partisi lehine olacağını düşünüyorum. Sonuçlar AK Parti lehine olursa, Türkiye’nin dünyadaki konumlanması güçlenecektir. Aynı zamanda büyük güçlere karşı yükselişini sürdürecektir. Özellikle de Lozan Antlaşması’nın süresinin sonra ermesiyle birlikte, bunun Türkiye’nin İslam dünyasına liderlik etmesi yolunda olumlu etkisi kesinlikle olacaktır.







