Gümüşhane Seçim 2019 - Gümüşhane Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Gümüşhane Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Gümüşhane ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Gümüşhane seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Gümüşhane ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Gümüşhane ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Gümüşhane 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Gümüşhane Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Gümüşhane Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Kelkit Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Şiran Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Torul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Köse Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Kürtün Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, Türkiye'nin bir ilidir. Doğuda Bayburt, batıda Giresun, kuzeyde Trabzon ve güneyde Erzincan ile komşudur.

TÜİK verilerine göre Gümüşhane'nin 2018 itibariyle nüfusu 162.748'dir.