Yerel Seçim 2019
Seçim Gümüşhane Seçim 2019 - Gümüşhane Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Gümüşhane Seçim 2019 - Gümüşhane Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Gümüşhane 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Gümüşhane ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Gümüşhane Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Gümüşhane Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gümüşhane seçim sonuçları
Gümüşhane seçim sonuçları

Gümüşhane Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Gümüşhane ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Gümüşhane seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Gümüşhane ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Gümüşhane ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Gümüşhane 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Gümüşhane Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Gümüşhane Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Kelkit Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Şiran Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Torul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Köse Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Gümüşhane Kürtün Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, Türkiye'nin bir ilidir. Doğuda Bayburt, batıda Giresun, kuzeyde Trabzon ve güneyde Erzincan ile komşudur.

TÜİK verilerine göre Gümüşhane'nin 2018 itibariyle nüfusu 162.748'dir.
AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin açıklama yaptı.
AA verileri açıkladı: İmamoğlu öne geçti

AA verileri açıkladı:
İmamoğlu öne geçti

​YSK'nın verilerine göre son durumu servis etti.
İstanbula geliyor

İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirecek.
İtiraz için <br>3 gün süre var

İtiraz için
3 gün süre var

​YSK Başkanı Sadi Güven sisteme giren oy oranlarını açıkladı.
CHP'nin kalesi yıkıldı

CHP'nin kalesi yıkıldı

​Yerel seçim sonuçlarında dikkat çeken yer.
11 oyla kazandı

11 oyla kazandı

İtirazların ardından Keşan'da AK Partili aday kazandı.
3 oy farkla kazandı

3 oy farkla kazandı

​Artvin Yusufeli ilçesinde seçim kıran kırana geçti.
Reform zamanı

Reform zamanı

İş dünyası: Seçimsiz dönemde baş gündem ekonomi olmalı.

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

15 Temmuz ruhu, dimdik ayakta.
Saadet Partisi <br>hüsrana uğradı

Saadet Partisi
hüsrana uğradı

​CHP ve İYİ Parti ile örtülü ittifak yaparak kaybetti.
16 büyükşehir<br>AK Parti'nin

16 büyükşehir
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​Cumhur İttifakı'nın birinci çıktığı yerler.
Yalan vaatte bulunanlar<br>nasıl yönetecek göreceğiz

Yalan vaatte bulunanlar
nasıl yönetecek göreceğiz

Erdoğan, balkon konuşmasında sonuçları değerlendirdi.
Kazanan Türk milleti

Kazanan Türk milleti

​MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
İstanbul'da el değiştiren ilçeler

İstanbul'da el değiştiren ilçeler

​İstanbul'un ilçelerinde dikkat çeken sonuçlar.
Doların adı var<br>altının kazancı

Doların adı var
altının kazancı

​Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

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