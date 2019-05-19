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Seçim Hak yerini bulacak
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2019 YEREL SEÇİMİ

Hak yerini bulacak

AK Parti Fatih ilçe teşkilatının sahur programına katılan İstanbul adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran’da hakkın yerini bulacağını söyledi. Yıldırım, “Size güveniyorum. Bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat 16 yıldır destan yazdı, bu sefer de destan yazacak” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen küçük kızı kırmadı.
Binali Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen küçük kızı kırmadı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı sahur programında partililerle biraraya geldi. Teşkilat mensuplarıyla sahur eden Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde Fatih Belediye Başkanı seçilen Ergün Turan’a verilen desteğe teşekkür etti.Yıldırım, Turan’ın Belediye Başkanlığı görevine başladığına dikkat çekerek, “Biz de 23 Haziran’da inşallah, sizin de desteği ve gayretinizle bu işi hallediyoruz değil mi? Her şey daha güzel olacak mı? Daha güzel olacak. Hak yerini bulacak” ifadesini kullandı.

BU ŞEHRE HİZMET BİZİM İÇİN İBADET

Yıldırım, “Fatih deyince İstanbul akla gelir. İstanbul’un hazineleri akla gelir. İstanbul’u nasıl tanıtacağız dediğimiz zaman Fatih akla gelir. Camiler, ecdadın bize miras bıraktığı eserler akla gelir. Kadim İstanbul akla gelir. Bu şehre, bu beldeye hizmet etmek bizim için bir ibadet” dedi. Yıldırım, İstanbul’un ve Türkiye’nin kardeşliğe ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Evimiz, işimiz, geleceğimiz İstanbul. Onun için İstanbul’a yapacak çok işimiz var. Bunu yapmak için ufak ir pürüzümüz var, eksik işimiz var, onu halledeceğiz. 24 Haziran’dan itibaren ‘durmak yok yola devam’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

BU TEŞKİLATA GÜVENİYORUM

Ramazan ayının neredeyse yarısına gelindiğini ve zamanın çok çabuk geçtiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ramazan, ardından uzunca bir bayram, sonra gidiyoruz memlekete. Orada kalmıyoruz, geri geliyoruz. Geçen seferki gibi gidip orada kaldık mı işler gene sakata biner. Onun için ya gitmeyeceğiz ya da mehter marşıyla gideceğiz vals yapıp geri geleceğiz hızlı hızlı. Buradaki iş mühim. Tatil, memleket özlemi bir hafta daha bekleyebilir ama bu iş bir hafta daha beklemez. Size güveniyorum. Bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat 16 yıldır destan yazdı, bu sefer de destan yazacak İstanbul’da.”

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  • Yarım kalan işi tamamlıyoruz
  • Binali Yıldırım, “31 Mart’ta bir seçim gerçekleştirildi. İstanbul’da ilçelerde, büyükşehirde seçim yapıldı, Türkiye’nin her tarafında seçim yapıldı. Seçimler geçti, bütün Türkiye’de sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul’da ilçelerde tamamlandı ama İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde bildiğiniz gibi bir süreç yaşadık. Bunun sonrasında Yüksek Seçim Kurulu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesine karar verdi. Önümüzde 35 gün var. Zaman su gibi akıyor. 35 gün sonra tekrar sandığa gidiyoruz, bu yarım kalan işi tamamlıyoruz inşallah, hazır mısınız?” şeklinde konuştu.

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