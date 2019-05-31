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Seçim Hasan Kaçanın Binali Yıldırım paylaşımı sosyal medyayı salladı
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2019 YEREL SEÇİMİ

Hasan Kaçan'ın Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım paylaşımı sosyal medyayı salladı

Hasan Kaçan'ın Binali Yıldırım paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Binali Yıldırım'a sosyal medyadan '#topaldursununoğlu' etiketiyle destek veren ünlü sanatçı Hasan Kaçan paylaşımı ile trend topic oldu. Binali Yıldırım da paylaşımların ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

Sanatçı Hasan Kaçan'ın Twitter üzerinden başlattığı Binali Yıldırım başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar sıralamasında zirveye yerleşti.

Hasan Kaçan sosyal medya platformu Twitter'dan #topaldursununoğlu başlığı ile bir mesaj paylaştı. Kaçan mesajında ''Ben 'Berber Ali'nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a'' ifadelerini kullandı.

Kaçan'ın açtığı bu başlık kısa sürede binlerce paylaşımla Twitter'da trend topic oldu.

Hasan Kaçan'ın yaptığı paylaşım.

İşte o paylaşımlarda bazıları...

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR

Trend topic olan paylaşımın ardından Binali Yıldırım da bir teşekkür metni ile babasının fotoğrafını yayınladı.
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