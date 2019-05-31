Hasan Kaçan'ın Binali Yıldırım paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sanatçı Hasan Kaçan'ın Twitter üzerinden başlattığı Binali Yıldırım başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar sıralamasında zirveye yerleşti.
Hasan Kaçan sosyal medya platformu Twitter'dan #topaldursununoğlu başlığı ile bir mesaj paylaştı. Kaçan mesajında ''Ben 'Berber Ali'nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a'' ifadelerini kullandı.
Kaçan'ın açtığı bu başlık kısa sürede binlerce paylaşımla Twitter'da trend topic oldu.
İşte o paylaşımlarda bazıları...
Ben Trabzon Oflu Sofuoğlu Alay bey torunu, Hasan oğlu Süleyman.
Tüm gayretim, desteğim ve duam, birlikte ülkeme hizmet etmekten onur duyduğum #TopalDursununOğlu Binali Abi’yedir. @BY
Ben Trabzon Oflu Sofuoğlu Alay bey torunu, Hasan oğlu Süleyman.
Ben Trabzon Oflu Sofuoğlu Alay bey torunu, Hasan oğlu Süleyman.
Tüm gayretim, desteğim ve duam, birlikte ülkeme hizmet etmekten onur duyduğum #TopalDursununOğlu Binali Abi’yedir. @BY
Ben Trabzon Oflu Sofuoğlu Alay bey torunu, Hasan oğlu Süleyman.
BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR
Trend topic olan paylaşımın ardından Binali Yıldırım da bir teşekkür metni ile babasının fotoğrafını yayınladı.
#topaldursununoğlu etiketinde bana verdiğiniz destekler için hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle babam Topal Dursun’u bir kez daha rahmet ve özlemle yâd ediyorum. pic.twitter.com/lGuV1NoPCB
#topaldursununoğlu etiketinde bana verdiğiniz destekler için hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle babam Topal Dursun’u bir kez daha rahmet ve özlemle yâd ediyorum. pic.twitter.com/lGuV1NoPCB— Binali Yıldırım (@BY) 30 Mayıs 2019