Hasan Kaçan'ın Binali Yıldırım paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sanatçı Hasan Kaçan'ın Twitter üzerinden başlattığı Binali Yıldırım başlığı kısa sürede en çok konuşulanlar sıralamasında zirveye yerleşti.

Hasan Kaçan sosyal medya platformu Twitter'dan #topaldursununoğlu başlığı ile bir mesaj paylaştı. Kaçan mesajında ''Ben 'Berber Ali'nin oğlu Hasan Kaçan. İstanbul seçimi için oyum #topaldursununoğlu Binali Yıldırım'a'' ifadelerini kullandı.

Kaçan'ın açtığı bu başlık kısa sürede binlerce paylaşımla Twitter'da trend topic oldu.

Hasan Kaçan'ın yaptığı paylaşım.

İşte o paylaşımlarda bazıları...

Ben Trabzon Oflu Sofuoğlu Alay bey torunu, Hasan oğlu Süleyman.

Tüm gayretim, desteğim ve duam, birlikte ülkeme hizmet etmekten onur duyduğum #TopalDursununOğlu Binali Abi’yedir. @BY — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 31 Mayıs 2019

Ben Trabzon Oflu Sofuoğlu Alay bey torunu, Hasan oğlu Süleyman.

Tüm gayretim, desteğim ve duam, birlikte ülkeme hizmet etmekten onur duyduğum #TopalDursununOğlu Binali Abi’yedir. @BY — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 31 Mayıs 2019

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR

Trend topic olan paylaşımın ardından Binali Yıldırım da bir teşekkür metni ile babasının fotoğrafını yayınladı.