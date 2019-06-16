HDP Kandil’le tehdit ediyor

Terör örgütü PKK’nın sözde mahkemeler kurup yaptığı yargılamalara bir yenisi daha eklendi. PKK'nın şehir yapılanması KCK’nın, İstanbul'da aralarında anlaşmazlık çıkan Veysel D. ve resmi nikahlı eşi Nazife D.'yi 5’i kadın 1’i erkek 6 kişiyle yargıladığı öğrenildi. Bu skandal, çiftin Sultanbeyli Güvenlik Büro Amirliği’ne verdiği ifade ile ortaya çıktı. Aile mahkemesinde eşiyle davalarının olduğunu anlatan Veysel D. şunları söyledi:

'SORUNU DEVLET ÇÖZEMEZ'MİŞ

“Dayım eşimle yaşadığım problemden dolayı HDP’den arkadaşlarının geleceğini söyledi. Evime gelenler, 'Sen eşinle anlaşamıyorsun. Bizim kararımıza göre ya boşanacaksınız, ya da devam edeceksiniz. Siz bir daha birbirinizi göremeyeceksiniz. Biz ne zaman istersek eşini o zaman görebilirsin. Sizin sorununuzu devlet çözemez, bizim mahkememizde yargılanacaksınız. Bizden haber bekle. Bizi dinlemezsen seni Kandil’e kadar götürürüz' diye tehdit ettiler.”

15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

PKK adına yargılamayı yapanlar arasında olup Emniyet tarafından teşhis edilen Abdurrazzak Gültepe ve Gülizar Aydın'ın, örgütün şehir yapılanması KCK içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Haklarında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında iddianame düzenlenen şüpheliler için 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İki isim de ifadelerinde suçlamaları reddederek HDP’nin İstanbul teşkilatında yedek yönetici olduklarını ileri sürdüğü öğrenildi.