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Seçim HDP sahada CHPye çalışıyor
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2019 YEREL SEÇİMİ

HDP sahada CHP’ye çalışıyor

Pençe harekatından sonra HDP’liler, İmamoğlu’na destek için sıraya girdi. Operasyonun başladığı 27 Mayıs’tan bu yana HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grup başkanvekilleri Saruhan Uluç, Fatma Kurtulan, İstanbul İl Başkanı Esengül Demir ve HDP Sözcüsü Günay Kubilay İmamoğlu’na oy istedi. HDP sahada da CHP’ye çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pervin Buldan
Pervin Buldan

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki terör inlerini imha için başlattığı ‘Pençe’ operasyonu ile panikleyen HDP’ye, 23 Haziran seçimleri ile ilgili ardı ardına açıklamalar yapmaya başladı. Operasyonun başladığı 27 Mayıs’tan bu yana açıklamalar peş peşe geldi.

AMACIMIZ KAYBETTİRMEK

İlk açıklama HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan geldi. Meclis’te konuşan Buldan, “Gelin 23 Haziran’da aradaki fark tam 250 bin olsun” çağrısı yaptı. Buldan, “Gezi ruhu bugün de aynı canlılığını korumaktadır. Bu ruh, aynı özgürlük ruhuyla halklarımız kazanmaya ve destan yazmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Buldan ardından da İngiliz yayın organı BBC’ye, CHP’nin İstanbul il örgütüyle görüşmeler yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Bizim burada açık ve net tavrımız var: AKP'ye kaybettirmek ve demokrasi güçlerinin kazanması.”

KARARIMIZ KESİN

Saruhan Oluç

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Oluç “Bu bizim için artık bir tartışma konusu değildir. 23 Haziran’da da göreceğiz, bu konudaki tutumumuzu daha önce de açıkladık. Bizim seçmenlerimiz de sandığa gidecekler, mağdur olan, hakkı yenilen kimse, onun yanında yer alacaklardır” ifadelerini kullandı.

KENDİ ADAYIMIZ GİBİ

Günay Kubilay

HDP Sözcüsü Günay Kubilay da bir internet sitesine konuştu. “İstanbul’da bizzat HDP’nin adayı seçime giriyormuş gibi son derece organize, planlı bir çalışma içine gireceğiz” ifadelerini kullanan Kubilay şunları söyledi: “İstanbul seçimi sadece İstanbul seçimi olmaktan çıktı. Artık İstanbul seçimi herhangi bir belediye başkanlığı seçimi olmanın ötesinde. Biz referandum diyoruz. Biz bir politik parti olarak CHP’yi tercih etmiş değiliz. Bizim 31 Mart İstanbul stratejimiz devam ediyor. AKP-MHP iktidar bloku kaybettikçe Türkiye’de demokrasi kazanacak teziyle hareket ediyoruz.”

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PENÇE'YE KARŞI EL ELE

Fatma Kurtulan

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan bir gazeteye verdi röportajda diğer HDP'lilere benzer ifadeler kullandı. Kurtulan, 31 Mart seçimlerinde belirledikleri stratejinin gereğini yaptıklarını ve aday göstermeyerek destekledikleri yere kazandırdıklarını iddia ederek, bu konuda İstanbul’da çalışmaların başladığını dile getirdi. TSK'nın yürüttüğü Pençe harekatına gönderme yapan Kurtalan, "Hâlâ çeşitli isimlerle operasyonlar sürüyor. Bunun daha önce olduğu gibi bugün de çözüm olmadığını biliyoruz. Tüm demokrasi güçlerine mücadele birliği içerisinde olalım diyoruz" dedi

BAYRAK FLAMA YOK

Esengül Demir

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Esengül Demir ise PKK'nın kanalına 23 Haziran stratejilerini şöyle özetledi: “HDP daha önce aldığı kararın arkasında durarak seçimlere girecek. 31 Mart’taki seçim gibi daha propagandaya yönelik bir çalışma olmayacak. Yani bayrak, flama ya da stantlarımız olmayacak. Daha çok saha çalışması, bizzat seçmene gidilerek birebir temas kurularak yürütülecek bir çalışma olacak.”

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