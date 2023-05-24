HDP'yle ortaklığa halk inanmaz sanmış

İYİ Parti Genel Başkanı Maral Akşener’den HDP itirafı geldi. HDP’nin masadaki varlığını reddetmeye devam eden Akşener, “HDP’nin masada olduğuna dair bu kadar büyük bir iddianın halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim” dedi. Akşener bu sözleriyle Doğu ve Güneydoğu’dan HDP’nin verdiği desteği bir kenara atmış oldu. HDP’nin desteğiyle Kılıçdaroğlu, bölgede yüksek oy almıştı.