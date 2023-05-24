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Seçim

HDP'yle ortaklığa halk inanmaz sanmış

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HDP'nin seçimlerde 6'lı Masa'ya desteğinin halkta bu kadar karşılık bulmasını düşünemediği söyledi. Akşener, seçmenini Kılıçdaroğlu'na yönlendiren HDP'nin bu şekilde masaya dahil olduğu gerçeğini ‘büyük bir iddia’ olarak nitelendirirken, "İddianın halkta bu kadar tuttuğunu düşünememiştim" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
04:00 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti lideri Meral Akşener.

İYİ Parti lideri Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Maral Akşener’den HDP itirafı geldi. HDP’nin masadaki varlığını reddetmeye devam eden Akşener, “HDP’nin masada olduğuna dair bu kadar büyük bir iddianın halkta bu kadar tuttuğunu düşünmemiştim” dedi. Akşener bu sözleriyle Doğu ve Güneydoğu’dan HDP’nin verdiği desteği bir kenara atmış oldu. HDP’nin desteğiyle Kılıçdaroğlu, bölgede yüksek oy almıştı.

PROVOKASYON SONRASI KAZANACAKTI!

Habertürk’te konuşan Akşener, Erzurum’daki provokasyon girişimi sonrası Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını düşündüğünü söyledi. Akşener, "Bir bahane uydurmuyorum. Erzurum'dan sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun 1. turda seçimi alacağına inandım ve bunu da belirttim." diye konuştu. İmamoğlu seçimler öncesinde Erzurum'da korsan miting düzenlemişti. İmamoğlu’nun otobüsüne taş atılması sonrasında muhalefet kanadı 'mağdur' algısı oluşturmaya çalışmıştı. İmamoğlu'nun otobüsüne taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K. çıkmıştı.



#Meral Akşener
#Erzurum
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#FETÖ
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