Hem çat kapı davet hem telefon zinciri

AK Parti, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezleri (SKM) 15 Mayıs’tan itibaren “Çat kapı yeniden sandığa davet” kampanyasını başlattı. Kapı kapı gezen teşkilat üyeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek AK Parti iktidarında geçen 20 yılda yapılanları anlatıyor. Bunların yanı sıra Türkiye Yüzyılı’nda planlanan çalışmalar dile getiriliyor.

Başlatılan bir diğer kampanya ise “Türkiye Yüzyılı için telefon zinciri” kampanyası. Bu kampanyada da teşkilat üyeleri yurt dışında yaşayan vatandaşları arayarak yine projelerini anlatıyor ve vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermeye davet ediyor. Ayrıca, 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi sandığa gidemeyen vatandaşlar sandığa taşınacak.