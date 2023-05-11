Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılında Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’dan ulusa seslendi. Aliyev, Yedili Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamalarına isim vermeden tepki göstererek, ülkesini Orta Koridor’un dışında bırakmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun “Hayatımın en büyük projesi” sözleriyle açıkladığı “Tarihi İpek Yolu”nu canlandırma projesinde Azerbaycan’a yer vermemesini isim vermeden eleştiren Aliyev, “Bugün bile Azerbaycan’ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var ama onların hevesleri kursaklarında kalacak” şeklinde konuştu. Azerbaycan’ın bugün yürüttüğü politikaların temelinin Haydar Aliyev tarafından atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Bugün Azerbaycan Avrasya’nın ulaştırma merkezlerinden birine dönüşmüştür. Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan’da ‘Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Ulaştırma Koridoru’ başlıklı büyük uluslararası konferans yapılmıştı. Bugün ‘Orta Koridor’ dediğimiz projenin temeli o zaman atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçmesi o yıllarda belirlenmişti. Bazıları bunu istemiyordu. Ne yazık ki bugün bile istemeyenler var. Azerbaycan’ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak” ifadelerini kullandı.