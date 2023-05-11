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‘Hevesleri kursaklarında kalacak’

AK Parti’nin siyasi ve fiziki altyapısını hazırlayıp hayata geçirdiği tarihi İpekyolu’nu, ‘Hayatımın en büyük projesi’ diye, üstelik de Azerbaycan’sız bir rotayla sunan Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Aliyev'den geldi: "Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak."

04:00 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aliyev’den skandal haritaya tepki.

Aliyev’den skandal haritaya tepki.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılında Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’dan ulusa seslendi. Aliyev, Yedili Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamalarına isim vermeden tepki göstererek, ülkesini Orta Koridor’un dışında bırakmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun “Hayatımın en büyük projesi” sözleriyle açıkladığı “Tarihi İpek Yolu”nu canlandırma projesinde Azerbaycan’a yer vermemesini isim vermeden eleştiren Aliyev, “Bugün bile Azerbaycan’ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var ama onların hevesleri kursaklarında kalacak” şeklinde konuştu. Azerbaycan’ın bugün yürüttüğü politikaların temelinin Haydar Aliyev tarafından atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Bugün Azerbaycan Avrasya’nın ulaştırma merkezlerinden birine dönüşmüştür. Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan’da ‘Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Ulaştırma Koridoru’ başlıklı büyük uluslararası konferans yapılmıştı. Bugün ‘Orta Koridor’ dediğimiz projenin temeli o zaman atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçmesi o yıllarda belirlenmişti. Bazıları bunu istemiyordu. Ne yazık ki bugün bile istemeyenler var. Azerbaycan’ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak” ifadelerini kullandı.


'Hedef KIZILELMA' belgeseli izleyiciyle buluştu: 20 yıllık zorlu yolculuk
'Hedef KIZILELMA' belgeseli izleyiciyle buluştu: 20 yıllık zorlu yolculuk

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme aşamaları ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü yayınlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Hedef KIZILELMA belgeselinin Türkiye'nin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen çileleri ve gayreti anlattığını belirterek, "Belgeseli ilk kez izlediğimde ben de duygulandım. Hedef KIZILELMA klasik bir teknoloji belgeseli değil. Daha çok işin manasını ve ruhunu anlatıyor" dedi. Yayınlanan belgeselde KIZILELMA’nın ilk uçuşu, ilk uçuşuna kadar geçen sürede yaşananlar Baykar ve Bayraktar ailesinin dünden bugüne yaşadığı 20 yıllık zorlu süreç konu alınıyor.


#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
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