İçişleri Bakanı Soylu Altılı Masa'nın ilk toplantısının tutanağını bir AB ülkesinin büyükelçisine gönderdiğini söyledi: Ses kaseti de var

Sunucunun, Biden'ın bu konuşması üzerine muhalefetin, "

Biden işine baksın bu kendi seçimimiz

" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatması sonrası, Soylu, "

Öyle düşündükleri için mi, Altılı Masa'nın ilk toplantısından çıkan neticeyi Ünal Çeviköz'le beraber AB'nin bir ülkesinin büyükelçisine gönderdiler.