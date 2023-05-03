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Seçim

İçişleri Bakanı Soylu Altılı Masa'nın ilk toplantısının tutanağını bir AB ülkesinin büyükelçisine gönderdiğini söyledi: Ses kaseti de var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği, 'Altılı Masa'nın ilk toplantısının tutanağını bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisine gönderildi' iddiasına ilişkin çarpıcı bir detayı daha anlattı. Söylediklerinin bir iddia olmadığını belirten Soylu, "Ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler." dedi.

23:16 . 3/05/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında Altılı Masa'nın gerçekleştirdiği ilk toplantısının tutanağını bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisine gönderdiğini açıkladı.

ABD'nin Türkiye'deki seçimlere müdahil olmasının doğru olmadığını açıklayan Soylu, ABD Başkanı Biden'ın bir konuşasında Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek verilmesine işaret ettiğini belirtti. Soylu, "Biden konuşmasında diyor ki, '
bundan önce yaptıklarımızı beceremedik
' diyor.
'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız
' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor. Bu ne demek?" şeklinde konuştu.
Sunucunun, Biden'ın bu konuşması üzerine muhalefetin, "
Biden işine baksın bu kendi seçimimiz
" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatması sonrası, Soylu, "
Öyle düşündükleri için mi, Altılı Masa'nın ilk toplantısından çıkan neticeyi Ünal Çeviköz'le beraber AB'nin bir ülkesinin büyükelçisine gönderdiler.
Öyle düşündükleri için mi bunu yaptılar. Bu bir iddia değil, ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler. Bundan dört ay önce Türkiye'ye gelen ilgili ülkenin içişleri bakanına da, kendi ülkesinin büyükelçisinin 'ne haltlar' karıştırdığını söyledim" ifadelerini kullandı.





#Süleyman Soylu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
#ABD
#Biden
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