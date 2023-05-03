İcraatlara tam not

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14 Mayıs seçimlerinden önce araştırma şirketleri halkın nabzını tutmaya devam ediyor. SMR Araştırma Danışmanlık Şirketi, AK Parti’nin son yıllardaki proje ve icraatları ile ilgili anket yaptı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 26 ilde gerçekleştirilen araştırmaya 13 bin 269 kişi katıldı. Ankete katılan vatandaşların çoğunun, yapılan hizmet ve icraatlardan memnun olduğu ortaya çıktı.
GENÇLER MEMNUN
“KYK borçlarının silinmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 80’i bunu olumlu buldukları cevabını verdi. Öğrenci affını, katılımcıların yüzde 72’si “çok iyi” ve “iyi” bulduğunu iletti. EYT düzenlemesiyle ilgili soruya katılımcıların yanıtı, yüzde 70 oranında “iyi” oldu. Depreme dayanıklılık ve bina yapımı konusunda TOKİ projelerini olumlu bulanların oranı yüzde 61 olurken, şehir hastanelerinin yapımını ise katılımcıların yüzde 66’sı “çok iyi” buldu.
VATANDAŞ TERÖR İSTEMİYOR
Ankete katılanlara “Cumhurbaşkanı adayının uygulamasını istediğiniz en önemli seçim programı nedir?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 97’si “Devletin terör ve yolsuzlukla mücadele etmesi” yanıtını verdi.
Fiyatlar düzenlensin
Katılımcılara, artan konut ve araç fiyatlarına düzenleme getirilip getirilmemesiyle ilgili düşünceleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 85’i yeni düzenleme getirilmesi fikrini destekliyor. Yüzde 74’ü ev alabilmek için konut kredisinin artırılmasını istedi. Kiraların çok hızlı arttığını düşünen katılımcıların yüzde 87’si ise bu konuda yeni bir düzenleme yapılması gerektiği görüşünde.