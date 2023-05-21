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Seçim

İki kitapla Türkçü olunmaz

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'milliyetçilik' oyununa tepki gösterdi: "Arkanıza Atsız'dan iki tane kitap koyarak Türkçülüğünüzü gösterdiğinizi sanıyorsunuz. Seçim bir tur daha olsa halifelik çağrısında bulunacak Kemal Bey."

Yeni Şafak
04:00 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yavuz Ağıralioğlu, muhalefeti topa tuttu.

Yavuz Ağıralioğlu, muhalefeti topa tuttu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ve HDP’nin 6’lı masaya dahil olmasına tepki göstererek İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, muhalefeti topa tuttu. CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu “9 kere yenilmiş birinin 10. maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz” dedi. Muhalif seçmende yeni bir duygu oluştuğunu ifade eden Ağıralioğlu, “Biz her şeye rağmen bu muhalefete oy verip de iktidarı değiştiremiyorsak bari iktidara oy verelim de bu muhalefeti değiştirelim duygusu var” dedi.

DAYATMA SEÇİMDE KABUL GÖRMEDİ

CHP-HDP yakınlaşmasının ters teptiğini ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, “Kürt oyları lazımdır diyerek yapılarak HDP’yi Türk milliyetçilerine dayatması kabul görmedi” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun çizmeye çalıştığı ‘Milliyetçi’ imajına da değinen Ağıralioğlu, şunları kaydetti: “Arkanıza Atsız’dan iki tane kitap koyuyorsunuz, bununla Türkçü olduğunuzu gösterdiğinizi sanıyorsunuz. Allah’tan seçim iki tur oldu. Bir tur daha olsa sanırım İslam Birliği’ne gidip halifelik çağrısında bulunacak Kemal Bey.”



#Yavuz Ağıralioğlu
#Seçim
#HDP
#CHP
#İYİ Parti
#Kemal Kılıçdaroğlu
27 dakika önce
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