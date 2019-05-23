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Seçim İkinci hemşehri zirvesi
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2019 YEREL SEÇİMİ

İkinci hemşehri zirvesi

250 binden fazla hemşehrisi olan 15 il başkanını İstanbul’a gönderen MHP lideri Bahçeli, bugün de İstanbul’da 100 binden fazla hemşehrisi olan 16 il başkanını Ankara’da topluyor. Seçim çalışmalarına ilişkin taktik verecek olan Bahçeli, il başkanlarına hemşehri stratejisini anlatacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatı ile yeniden mini İstanbul zirvesi yapacak. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da 250 binden fazla hemşehrisi olan 15 il başkanını toplayan ve İstanbul’a gönderen MHP Lideri bugün de İstanbul'da 100 binden fazla hemşehrisi olan 16 il başkanını Ankara'da topluyor. Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elazığ, Yozgat, Bingöl ve Batman’dan oluşan il başkanlarıyla bir araya gelecek Bahçeli, mega kentte seçim çalışmalarına ilişkin taktik verecek. Genel Merkez’de yapılacak toplantıda Bahçeli’nin il başkanlarına önemli mesajları olacak.

Bahçeli, il başkanlarına hemşehri stratejisini anlatacak. İl başkanlarından İstanbul’daki seçim çalışmalarına katılmalarını isteyecek olan Bahçeli, nasıl bir strateji izlemeleri gerektiğini de anlatacak. Bahçeli, seçmenle birebir iletişim kurulması gerektiğini ve özellikle ‘gönül gönüle’ gelinmesi tavsiyesinde bulunacak. Toplantının ardından 16 il başkanı da bu hafta içerisinde çalışmalar için İstanbul'a gidecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın koordinatörlüğünde yönlendirilecek olan il başkanları, hemşehri dernekleri ile gerçekleştirilen organizasyonlara katılacak.

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