İlelebet kardeşçe yaşayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Evlatlarının hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin bırakın bu şehrin vicdanıyla, insanlıkla bile ilgisi yoktur" dedi. Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. "Bu coğrafyada Allah'ın izniyle ilelebet kardeşçe yaşamayı sürdüreceğiz. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum.” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan şöyle:

GÖREVLERİ EMPERYALİZMİN UŞAKLIĞI

Diyarbakır 40 yıldır ekmeğine göz koyanlara karşı birliğini, beraberliğini muhafaza etmenin mücadelesini veriyor. Geçmişte burada insanlarımıza yapılan yanlışlar oldu mu? Elbette oldu. Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek 51 yavrumuzu öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu öldürmediler mi? Bunlar katil, bunlar terörist. Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır. Sizlerin oyu ile bu milletin tüm değerlerine düşmanlık yapanların Diyarbakır'a bir faydası olabilir mi? Derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli cevabı vermeye var mıyız?

CHP'NİN MASASINA YANCI YAZILDILAR

Kandil’den bay bay Kemal’i destekleyeceklermiş. Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını sanıyorlar. Bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçırmadılar mı, taciz etmediler mi? Öyleyse bunlara 14 Mayıs’ta tarihi ders vermeye hazır mıyız? Bir de gittiler, bu ülkede Kürt kardeşlerime eziyet etmiş CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar. Diyarbakır'a ve 81 vilayetimize kendi gücümüzden başka kimsenin hayrı olmayacağını gördük. Tek derdimiz bu ülkedir, evlatlarımızın geleceğidir.

KİMSE DİLİNDEN ÖTÜRÜ HORLANAMAZ

Bizim topraklarımızda başaramadıklarını Suriye'de başarmaya çalıştılar. Bugün varlar yarın olmayacaklar. Tüm hesapların bu gerçeğe göre yapılmasını istiyorum. Milletimin geleceğinde sokaklarında beyaz Torosların gezdiği bir Türkiye fotoğrafında yer yoktur, asla olmayacaktır. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de kabul etmeyeceğiz. 85 milyonun kardeşlik içinde birlik içinde yaşadığı, özgür, güvenli bir Türkiye istiyoruz. 20 yıl önce bu Diyarbakır neydi, bugün ne? Hiç kimse inancından, dilinden ötürü horlanamaz. Bu Türkiye'de faili meçhule, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu, Türkiye vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayan bir Türkiye'dir.

SİVİL ANAYASAYI BERABER YAPALIM

Türkiye yüzyılını Diyarbakır ile inşa edeceğiz. 14 Mayıs’ta yeni bir milli irade destanını birlikte yazalım, 14 Mayıs’ta yeni şahlanışa beraber imza atalım. Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasayı beraberce yapalım.

Deprem turisti gibi poz verip gittiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar programında bir araya geldi. Çetin kış şartlarına rağmen depremin ardından tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Erdoğan, muhalefetin 'devlet yoktu' propagandasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Deprem turisti misali, burada birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. Milletimiz, deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları çok iyi biliyor. Bunlar tüm afetlerde yaptıkları gibi geldiler, konuştular, enkaz önünde poz verdiler, daha sonra da deprem bölgesini gündemlerinden tamamen çıkardılar. Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar" dedi.

DİYARBAKIR DAHA MÜREFFEH OLACAK

Tüm vatandaşlarla birlikte Diyarbakırlıların da özgürlük alanlarını genişleten adımlar atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: "Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça hamdolsun şehirlerimiz huzur buluyor. Diyarbakır, son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Hiç endişe etmeyin yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden daha müreffeh olacaktır.”

KAZANIMLARDAN GERİ DÖNÜŞ OLMAZ

“Siyaset ve toplum mühendislikleriyle ülkemizi yeniden 80'lerin ve 90'ların istikrarsızlık iklimine sürükleme girişimlerine, böyle bir sonuca varamayacaklardır. Bunun teminatı bu kardeşinizle birlikte AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği hiçbir demokratik kazanımlarından geriye gidişe de müsaade etmeyeceğiz."







