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Seçim

İlk turda bitireceğiz

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile Ankara'ya dönen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trende gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okray, Yedili Masa’yı 12 Eylül 1980’deki darbe konseyine benzetti

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 28/04/2023 Friday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Önceki gün açılışını yaptığı Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni ile Ankara’ya dönen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Oktay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 30 Nisan’da yapılacak olan büyük Ankara mitingine hazırlandıklarını kaydeden Oktay, özetle şunları söyledi:

SAHA ÇOK GÜZEL

Saha gerçekten çok güzel. Biz ilk turda bu işi bitireceğiz diyoruz, onun göstergesi de Ankara mitingi olacak. Muhalefetin iddiasına bakmayın. Birinci turda bitireceğimiz kadar bir fark var.

(Yerli ve milli projeler) Son 2 ayda bizim projelere bakın gerçekten her biri asrın projesi. Sektörel bazda öyle. Türkiye artık sahada savunma konseptlerini değiştiren bir ülke konumuna geldi. Her sektörde bu böyle.

DARBE KONSEYİ GİBİ

Bizi içeridekiler yakın takip edemiyor olabilir, onların kapasite sorunu var. Meşhur ithal danışmanları var ya, göndersinler bir tanesini. Türkiye birilerinden aferin bekleyemez. Türkiye’den aferin bekleyenler var. (Muhalefetin masası) Biz burada 7-8 cumhurbaşkanı yardımcısıyız. Hani bu 12 Eylül’deki bir konsey vardı ya onun gibi oturacağız. Siz bir devlet başkanıyla görüşeceksiniz milletin yetki verdiği kişi orada Türkiye ile kritik bir konu gündeme gelecek. Diyeceksiniz ki bir saniye dışarıda 7-8 tanesi bekliyor ben bir çıkıp ikna edeyim onları. Bu gülünç gerçekten.





#Seçim
#Cumhur İttifakı
#Yedili Masa
#Fuat Oktay
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