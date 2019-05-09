İmamoğlu'nun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oy sayımlarında ve sandık kurullarında usulsüzlükler sebebiyle seçimleri iptal etmesi bazı çevreleri rahatsız etti.

YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi kararını açıklar açıklamaz FETÖ'cü Emre Uslu gibi isimler sosyal medyada "Her şey çok güzel olacak" etiketi ile paylaşımlar yapmaya başladı.

ODA TV'nin haberi tepki çekti.

Oda TV adlı internet sitesi, bu sloganı sosyal medya hesabından paylaşmayan sanatçıları hedef gösteren bir habere imza attı. Site, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan sanatçıların isimlerini tek tek yazarak "Her Şey Çok Güzel Olacak bile diyemeyenler de var" ifadeleriyle haberi manşete taşıdı.