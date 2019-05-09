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Seçim İmamoğlunun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti
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2019 YEREL SEÇİMİ

​Sloganı paylaşmayan ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

İmamoğlu’nun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti

CHP, şimdi de linç kampanyası başlattı. İmamoğlu için, düğmeye basılmışcasına bir saatte organize olup FETÖ’cü Emre Uslu’nun verdiği sloganı paylaşan ünlülerle birlikte hareket etmeyenleri isim isim fişleyip manşet yaptılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Ekrem İmamoğlu
CHP'li Ekrem İmamoğlu

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oy sayımlarında ve sandık kurullarında usulsüzlükler sebebiyle seçimleri iptal etmesi bazı çevreleri rahatsız etti.

YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi kararını açıklar açıklamaz FETÖ'cü Emre Uslu gibi isimler sosyal medyada "Her şey çok güzel olacak" etiketi ile paylaşımlar yapmaya başladı.

ODA TV'nin haberi tepki çekti.

Oda TV adlı internet sitesi, bu sloganı sosyal medya hesabından paylaşmayan sanatçıları hedef gösteren bir habere imza attı. Site, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan sanatçıların isimlerini tek tek yazarak "Her Şey Çok Güzel Olacak bile diyemeyenler de var" ifadeleriyle haberi manşete taşıdı.

Çapulcu korosu
GÜNDEM
Çapulcu korosu
Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

İmamoğlu'nun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti.
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