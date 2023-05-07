İmralı yalanı elinde patladı

Adalet Bakanlığı, “bir yargı mensubunun terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gönderildiği” iddialarına karşılık yazılı ve belgeli açıklama yaptı. Bekir Bozdağ geçtiğimiz günlerde iktidarın Abdullah Öcalan’la görüşülmesi için İmralı’ya heyet gönderdiği iddiasını yalanladı ve Akşener’e süre tanıdı. Bu süre içinde Akşener her hangi bir belge açıklamadı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı dün ilgili belgeleri açıkladı.

Açıklamada İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı’nca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı belirtildi. Konuyla ilgili Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın 22 Şubat tarihli yazılı talebi üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 1 Mart 2023’te üst yazı gönderildiği, söz konusu binalarda hasarın ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesinin talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda görevli 1 makine mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda görevli inşaat ve elektrik mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi, 21 Mart 2023’te adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlüğe sunulmuştur. Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır. Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir.”