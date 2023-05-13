İnce ile görüştü: Yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyon kanallarının ‘Seçim Özel’ ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaset kumpasıyla çekilmeye zorlanan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yaşadıklarına üzüldüğünü dile getiren Erdoğan, telefonla arayarak İnce ile görüştüğünü söyledi. “Kaset kumpaslarıyla makama gelen bay bay Kemal’in karşısına rakip olunca İnce böyle bir komployla karşılaştı. Terör örgütlerini içleştirmiştir birisinden bahsediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

YALNIZ BIRAKAMAYIZ

“Bugün Muharrem Bey’i aradım. Kendisiyle konuşmak istedim. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu’nun el ele olduğu FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir. Muharrem Bey’e namuslu insanların kabul edemeyeceği saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anladım. Bir insan bu tür iftiralarla karşılaşırsa en son da olsa böyle bir yolu tevessül eder. Devlet olarak yapılabilecek ne şey varsa yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Böyle bir durumda yalnız bırakmak doğru olmaz. Bunların yapılması bizim makamımızın da görevidir. Yarış keşke 4’te 4 gitmiş olsaydı. Şu an 1 eksik gidiyor. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun.”

Sandığa saygısı olmayanın millete saygısı olmaz

Televizyon kanallarının ortak yayınında “AK Parti seçimi kaybederse görevi bırakmaz” iddialarına sert tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti: “Milletime güveniyorum ama ola ki böyle bir karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse bunu yaparız. Bu tür anlayış CHP’ye aittir, onlar ‘istemezük’, ‘vermezük” derler. Şimdi sanatçıları, manatçıları şimdiden sokağa döküldüler. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete saygısı yoktur. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz.”

50+1 şartı değişebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 50+1 şartının değişebileceği sinyalini verdi. Erdoğan, “50+1 şartı yüzde 50 oy potansiyeli olan partileri yüzde 0,01 oyu olan partilere mahkum oldu. Bu sistem değişebilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Böyle bir yapılanmaya, böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Bu adım karşılık bulursa, Anayasa değişikliği getiriyor. Olmaması için neden yok. Böyle bir adım atılırsa taraftarım. Bir netice alırsak seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, kolay olacaktır.”







