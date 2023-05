İnce ile görüştü: Yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyon kanallarının ‘Seçim Özel’ ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaset kumpasıyla çekilmeye zorlanan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yaşadıklarına üzüldüğünü dile getiren Erdoğan, telefonla arayarak İnce ile görüştüğünü söyledi. “Kaset kumpaslarıyla makama gelen bay bay Kemal’in karşısına rakip olunca İnce böyle bir komployla karşılaştı. Terör örgütlerini içleştirmiştir birisinden bahsediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli” diyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Bugün Muharrem Bey’i aradım. Kendisiyle konuşmak istedim. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu’nun el ele olduğu FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir. Muharrem Bey’e namuslu insanların kabul edemeyeceği saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anladım. Bir insan bu tür iftiralarla karşılaşırsa en son da olsa böyle bir yolu tevessül eder. Devlet olarak yapılabilecek ne şey varsa yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Böyle bir durumda yalnız bırakmak doğru olmaz. Bunların yapılması bizim makamımızın da görevidir. Yarış keşke 4’te 4 gitmiş olsaydı. Şu an 1 eksik gidiyor. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun.”