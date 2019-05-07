İstanbul seçimleri neden 2 Haziran yerine 23 Haziran’da yenilecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

USULSÜZ SANDIK KURULUNUN BULUNDUĞU SANDIKLAR ARADAKİ FARKI ETKİLER NİTELİKTE

YSK, İstanbul Büyükşehir seçimlerini AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

23 HAZİRAN’DA İSTANBUL’DA SEÇİM YENİLECEK

31 Mart seçimleri öncesi seçim takvimini belirleyen YSK, herhangi bir yerde iptal edilecek seçimlerin 31 Mart’tan 2 ay sonra gelen ilk pazar günü olan 2 Haziran tarihinde yenileceğini duyurmuştu. Seçimlerin ardından Kırıkale’nin Keskin ilçesinde, Denizli’nin Honaz ilçesinde ve Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verilmişti.

İstanbul seçimlerine yapılan itirazların ardından 36 gün sonra kararını veren YSK, seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. Ancak tarih olarak 2 Haziran değil 23 Haziran’ı işaret etti. Bunun sebebi ise; YSK’nın iptal gerekçesi olan sandık kurulu ve sandık üyelerinin belirlenmesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle yeniden oluşturulacak olan sandık kurulu ve üyelerinin belirlenmesindeki süreç etkili oldu.

SEÇİMDE NELER TEKRAR EDİLECEK?

YSK’nın kararın göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

ADAYLAR TEK ŞARTLA DEĞİŞEBİLİR

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

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Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

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