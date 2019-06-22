Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim İstanbul seçimlerinde son viraj Dönüyorlar
23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİMİ

Oy kullanacak vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı

İstanbul seçimlerinde son viraj: Dönüyorlar!

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 23 Haziran'la ilgili sadece o güne özel Antalya genelindeki tesislerde bir boşluk yaşanacağını belirterek, "İptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında" dedi.

Haber Merkezi IHA
Otobüs firmaları yoğunluk nedeniyle ek seferler koydu. Fotoğraf: Arşiv.
Otobüs firmaları yoğunluk nedeniyle ek seferler koydu. Fotoğraf: Arşiv.

İstanbul'da yapılacak 23 Haziran seçimleri yurtiçi tatilcilerin planlarını değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek vatandaşlar, daha önceden yaptığı tatil rezervasyonlarını ya iptal etti ya da ileri bir tarihe erteledi.

Turizmin başkenti Antalya'da da seçimlere yönelik hareketlilik yaşanıyor. 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler kapsamında halihazırda Antalya'da bulunan İstanbullu seçmenler de oy kullanmak üzere memleketlerine yola çıkmaya başladı.

"Tarih değişiklikleri oldu"

İç turizm sektöründe kısa vadeli bir hareketlik oluşturan seçime ilişkin Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere her kesimden çok yüksek bir ilgi olduğunu ifade eden Başkan Atmaca, tüm Türkiye genelinde tatillerin büyük bir bölümünün ertelendiğini söyledi. 23 Haziran'la ilgili sadece o güne özel bir boşluk yaşanacağını belirten Atmaca, şunları söyledi:

"Seçim sonrasında bütün akış hızla devam edecek. Seçimle ilgili iptaller olmadı, sadece tarih değişikliği yapanlar oldu, hem uçak hem acente hem de konaklama anlamında. Tabi yerli turistimiz sadece İstanbullular olmadığı için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen diğer yerli turistlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz.

Bir boşluk yaşanacağı muhakkak ama tesisleri çok boş bırakacak kadar da olmayacağını düşünüyorum."

POYD Başkanı Ülkay Atmaca.

İstanbul'da oy kullanmayacaklar tatiline devam ediyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise, "Özellikle İstanbul'da oy kullanacak seçmenlerin çoğu Antalya'yı boşalttı. İstanbul'da oy kullanmayan kitle tatilini yapmaya devam ediyor. Seçim bittikten sonra tekrar tatil rezervasyonları olacaktır" dedi.

REKLAM

Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
EKONOMİ
Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı

PKK’da liderlik kavgası
SEÇİM
PKK’da liderlik kavgası
Yeni bir zafereimza atacağız

Yeni bir zafere
imza atacağız

​Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini değerlendirdi.
Yargılanmamış

Yargılanmamış

​Kaşıkçı cinayetinin ele başı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı.
Dönüyorlar!

Dönüyorlar!

İstanbul'da oy kullanacak vatandaşların yolculuğu başladı.
200 bini aştı

200 bini aştı

​Türk kadınları mühendislik alanında atağa geçti.
Meteoroloji'den<br>sel uyarısı

Meteoroloji'den
sel uyarısı

Vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.
Taksit sayısı<br>18 aya çıktı

Taksit sayısı
18 aya çıktı

​Beyaz eşyadaki yönetmelik değişikliği yayımlandı.
Konutta<br>rekor kıran ilçe

Konutta
rekor kıran ilçe

​En yakın rakibi Pendik'i neredeyse üçe katladı.
Büyükçekmece'de<br>fabrika yangını

Büyükçekmece'de
fabrika yangını

​Yabancı uyruklu 4 işçi hayatını kaybetti 2 işçi yaralandı.

Yüzbaşının<br>sır ölümü

Yüzbaşının
sır ölümü

​İki gündür kayıp olan yüzbaşının cesedi bulundu.
2,5 trilyon<br>dolarlık kayıp!

2,5 trilyon
dolarlık kayıp!

​Rusya Başbakanı korkunç rakamı açıkladı.
Yine biz yaparız

Yine biz yaparız

Yıldırım'dan yüzbinlerce İstanbulluya tapu müjdesi.
Haberlerle<br>proje adam

Haberlerle
proje adam

​Aday olmadan önce de manşetlerdeydi.
Biz ayrımcı değiliz

Biz ayrımcı değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar.
10 milyar dolar kazandırdı

10 milyar dolar kazandırdı

​​Türkiye ithal ettiği buğdayı işleyerek tekrar yurt dışına sattı.
'Liderlik' kavgası

'Liderlik' kavgası

Mektup, PKK ve HDP arasında yeni bir süreç başlatabilir.
Şampiyon <br>Anadolu Efes

Şampiyon
Anadolu Efes

F.Bahçe'yi yenerek 9 yıllık hasrete son verdiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.