İstanbul'da siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

Yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi siyasilerin propaganda yapabilme serbestliği bugün saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yasağı delerek sosyal medya hesabından saat 19.05'te bir propaganda videosu yayınladı. Yapacaklarından ve vaatlerinden bahseden CHP liderine, AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun yaptığının suç olduğunu vurgulayıp, "Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur" ifadelerini kullandı. Kanunlara göre; Kılıçdaroğlu, bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.