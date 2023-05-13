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Seçim

İstanbul'da siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine siyasi partilerin bayrakları ve pankartları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

21:39 . 13/05/2023 Cumartesi
AA
İstanbul'da, belediye ekipleri siyasi parti bayrakları ve pankartlarını toplamaya başladı.

İstanbul'da, belediye ekipleri siyasi parti bayrakları ve pankartlarını toplamaya başladı.

İstanbul'da ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor.

Ekipler, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve bayrakların iplerini kesiyor.

Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı vatandaşlar gönül verdikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları görevlilerden izin isteyerek aldı.

Beyoğlu'nda da belediye ekipleri partilere ait bayrak ve afişleri toplamaya başladı.

Küçükçekmece'de de ekiplerce üst geçit ve caddelerde parti afişleri ve bayrakları toplanıyor.


Kılıçdaroğlu YSK'nın propaganda yasağını deldi: Bir aydan altı aya kadar hapis cezası var
Kılıçdaroğlu YSK'nın propaganda yasağını deldi: Bir aydan altı aya kadar hapis cezası var

Yarın gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesi siyasilerin propaganda yapabilme serbestliği bugün saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yasağı delerek sosyal medya hesabından saat 19.05'te bir propaganda videosu yayınladı. Yapacaklarından ve vaatlerinden bahseden CHP liderine, AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun yaptığının suç olduğunu vurgulayıp, "Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur" ifadelerini kullandı. Kanunlara göre; Kılıçdaroğlu, bir aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.


#Seçim yasağı
#Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri
#İstanbul
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