Seçim İttifakı itiraf etti
2019 YEREL SEÇİMİ

İttifakı itiraf etti

HDP Eş Genel Bakanı Pervin Buldan, “Bir kez daha 23 Haziran’da sandıkta ders vermek üzere bir demokrasi ittifakı oluşturduk. İstanbul bizimdir, İstanbul’u hiç kimseye teslim etmeyeceğiz” diyerek, CHP ile seçimde yeniden ittifak ettiklerini itiraf etti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Pervin Buldan
Pervin Buldan

23 Haziran İstanbul seçimlerinde CHP-HDP ittifakı bir kez daha deşifre oldu. HDP Eş Genel Bakanı Pervin Buldan yaptığı açıklamayla ittifakı gözler önüne serdi. Buldan, “AK Parti hükümetinin ve YSK’nın yaptığı bu hukuksuzluk ve adaletsizliklere bir kez daha 23 Haziran’da sandıkta ders vermek üzere bir demokrasi ittifakı oluşturduk. İstanbul bizimdir, İstanbul’u hiç kimseye teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Buldan iki gün önce de “İstanbul için seferberlik ilan ettik. 23 Haziran’a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, hepimizi İstanbul’a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AK Parti kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın” diye konuşmuştu.

PKK’NIN SİYASİ KANADINDAN DESTEK

31 Mart seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti (İP) lideri Meral Akşener, HDP ile ittifakı ısrarla reddetse de, 31 Mart seçimleri için hazırlanan listeler kirli ittifakı gün yüzüne çıkarmıştı. Belediye meclis üyelikleri listelerinde bulunan HDP’li isimlerle ittifak tescillenmişit. 23 Haziran’da İstanbul’da yenilenecek olan seçimler için de terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi HDP’den destek açıklamaları geliyor.

“İSTANBUL’U KİMSEYE TESLİM ETMEYECEĞİZ”

PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat’ın “23 Haziran’da İstanbul’da Kürtler faşist bloğa karşı kim çıkacaksa, bu İmamoğlu’ysa İmamoğlu’na, destek verecektir” ifadelerini kullanmıştı. Hozat’ın ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan destek açıklaması geldi. 31 Mart’ta ittifak yaptıklarını açık açık ifade eden Buldan, “AK Parti hükümetinin ve YSK’nin yaptığı bu hukuksuzluk ve adaletsizliklere bir kez daha 23 Haziran’da sandıkta ders vermek üzere bir demokrasi ittifakı oluşturduk. İstanbul bizimdir, İstanbul’u hiç kimseye teslim etmeyeceğiz” dedi.

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SEFERBERLİK İLAN ETMİŞLER!

Buldan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da İstanbul seçimleri için seferberlik ilan ettiklerini belirterek, “23 Haziran’a kadar hepimiz buradayız. Milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz İstanbul’a çıkarma yapıyoruz. Yeter ki AK Parti kaybetsin, demokrasi güçleri kazansın” ifadelerini kullanmıştı.

DİYET İSTEMİŞTİ

Buldan, 31 Mart seçimlerinin ardından attığı ‘tweet’le “Türkiye genelinde seçimin kazananı ve istediği zaman da kaybettireni HDP olmuştur. Nokta” mesajı paylaştı. Buldan seçim sonuçlarıyla ilgili Diyarbakır’da partililere yaptığı konuşmada da seçimlerde HDP’nin büyük başarı elde ettiğini söyledi ve bunu da cezaevinde açlık grevinde bulunan teröristlere atfetti. Buldan, Türkiye’nin batısında büyükşehirlerde aday çıkarmayarak demokratik güç birliklerini desteklediklerini söylemişti.

CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri
OYNAT 04:31
CHP-HDP/PKK ittifakının şifreleri
CHP, yerel seçimlerde bugüne kadar savunduğu bütün ilkelerini reddeden bir ittifakın içine girdi. Yüzlerce şehidin canına mal olan saldırılara karşı PKK'nın yanında durmaktan vazgeçmeyen HDP'liler ile CHP bugün yan yana. Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin bugün geldiği çizgiye karşı en büyük tepki ise şehit ailelerinden.
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