İYİ Partili Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez

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Kurulduğu günden bu yana adı krizlerle anılan ve cumhurbaşkanı adayını bile bir yıl sonra açıklayan Yedili Masa'da bu kez de 'vaat' karmaşası yaşanıyor. CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ücretsiz verileceği vaadinde bulunmuş ve şu sözleri sarf etmişti; "İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız."
Bedava konut vaadine yalanlama
Habertürk ekranlarında konuşan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, deprem bölgelerinde inşa edilen konutlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "bedava konut" vaadini yalanlayan İYİ Partili Yılmaz, inşa edilen evlerin maliyetinin uzun vadeye yayarak toplanacağını belirtti.
'Uzun vadeye yayarak toplayacağız'
Deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ekonomik yükünün hazineye ağır geleceğini söyleyen İYİ Partili Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; "Ekonomik yükü çok ağır olacağı için bunu zamana yaymak zorundayız. Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil. Biz bunu uzun vadeye yayarak toplayacağız."