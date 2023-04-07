İYİ Partili Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez

Kurulduğu günden bu yana adı krizlerle anılan ve cumhurbaşkanı adayını bile bir yıl sonra açıklayan Yedili Masa'da bu kez de 'vaat' karmaşası yaşanıyor. CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde inşa edilen konutların ücretsiz verileceği vaadinde bulunmuş ve şu sözleri sarf etmişti; "İktidar olduğumuzda herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız."