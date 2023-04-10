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Seçim

İYİ Parti'nin birinci sıra adayı Gürban: HDP'yle görüşüp içişleri bakanlığını verelim

14 Mayıs seçimleri için aday listesini açıklayan İYİ Parti’de Gaziantep birinci sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban’ın skandal paylaşımı ortaya çıktı. Gürban “Ben olsam HDP ile görüşür, HDP’ye içişleri bakanlığını öneririm.” paylaşımı yaptı.

13:22 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti'nin birinci sıra adayı Gürban: HDP'yle görüşüp içişleri bakanlığını verelim

İYİ Parti'nin birinci sıra adayı Gürban: HDP'yle görüşüp içişleri bakanlığını verelim

İstifa krizleriyle çalkalanan İYİ Parti’de bu kez aday krizi yaşanıyor. Gaziantep birinci sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban skandal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

“HDP’ye içişleri bakanlığını verelim”

İYİ Partili Gürban attığı bir tweette terör örgütünün siyasi kolu HDP’ye içişleri bakanlığı vermekten bahsetti. Gürban skandal tweetinde , “ben olsam HDP ile görüşür, HDP’ye içişleri bakanlığını öneririm.” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili aday Mehmet Mustafa Gürban'ın skandal paylaşımı

İYİ Partili adayın skandalları

İYİ Parti'nin Gaziantep'ten birinci sıra milletvekili adayı olarak sunduğu ve listede iş adamı olarak yer alan Mehmet Mustafa Gürban'ın daha önce borsa spekülatörü olduğu iddiasıyla Serbest Piyasa Kurumu'ndan birçok kez ceza aldığı ortaya çıktı. Gürban’ın Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı da ortaya çıkmıştı.


#Mehmet Mustafa Gürban
#İYİ Parti
#HDP
26 dakika önce
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