İYİ Parti'nin birinci sıra adayı Gürban: HDP'yle görüşüp içişleri bakanlığını verelim

İYİ Parti'nin Gaziantep'ten birinci sıra milletvekili adayı olarak sunduğu ve listede iş adamı olarak yer alan Mehmet Mustafa Gürban'ın daha önce borsa spekülatörü olduğu iddiasıyla Serbest Piyasa Kurumu'ndan birçok kez ceza aldığı ortaya çıktı. Gürban’ın Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı da ortaya çıkmıştı.