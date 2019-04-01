Yerel Seçim 2019
Seçim Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları 2019
SEÇİM SONUÇLARI

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları 2019

Kahramanmaraş 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Kahramanmaraş Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Kahramanmaraş Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş seçim sonuçları.
Kahramanmaraş seçim sonuçları.

Kahramanmaraş Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kahramanmaraş ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kahramanmaraş seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kahramanmaraş ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kahramanmaraş 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Afşin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Andırın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Elbistan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Göksun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Pazarcık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Türkoğlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Çağlayancerit Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Ekinözü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Nurhak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Kahramanmaraş Onikişubat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, eski ve halk arasındaki adıyla Maraş, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on sekizinci şehri. 2018 itibarıyla 1.144.851 nüfusa sahiptir.

Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verildi. Maraş olan adı, 7 Şubat 1973'te Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

Şair Gülten Akın, Maraş halkı için "Adamın su gibi akanıdır Maraşlı" demiştir. Ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, ise Seyahatnamesinde Maraş halkı için, "Kelimatları lisan-ı Türkidir ve ekseriya halkı Türkmendir" der. Maraş ve çevresi başta Oğuzların Avşar, Bayat ve Beydili boyları çoğunlukta olmakla birlikte hemen hemen 24 Oğuz boyunun tamamı mevcuttur.

Dövme dondurmasıyla meşhurdur. Kahramanmaraş'ın dövme dondurması yerel şirketlerin azmi ve katkısıyla ünü tüm dünyaya yayılmış ve birçok dünya şehirlerinde dondurma şubeleri açılmıştır. Japonya'dan ABD'ye, Avustralya'dan Dubai'ye kadar birçok ülkede şehrin ve dondurmanın yerel firmalarca tanıtımı yapılmaktadır.

2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir oldu. Aynı zamanda Kahramanmaraş Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %14'ünü karşılamaktadır.

Kahramanmaraş'ta sandıkların açılmasına başlandı

Kahramanmaraş'ta yerel seçim için oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya başlandı.Oy verme işleminin saat 07.00'de başlamasının ardından seçmenler, sandıklara gitti. Seçmenlerin Kahramanmaraş'ta yoğun ilgi gösterdiği oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erdi. Sandıkların mührü kırılmaya başlanarak, oy sayımına geçildi.

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