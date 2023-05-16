Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

28. Dönem Milletvekili Seçimleri İstanbul 1. Bölge sonuçlarına göre, 4 milyon 203 bin 519 seçmenden 3 milyon 838 bin 597'si oy kullandı. İtiraz üzerine geçerli sayılan 4 bin 80 oyla birlikte toplam 3 milyon 769 bin 860 oy geçerli olarak belirlenirken, 68 bin 737 oy geçersiz sayıldı. İstanbul İl Seçim Kurulundaki birleştirme tutanaklarına göre, 28. Dönem Milletvekili Seçimi İstanbul 1. Bölge oylarının 1 milyon 294 bin 150'sini AK Parti, 1 milyon 201 bin 90'ını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 297 bin 589'unu ise İYİ Parti aldı.