Kasetle geldi şimdi bir adayı saf dışı bıraktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar, Mamak-Altındağ ve Sincan mitinglerinde vatandaşlarla buluştu. Mamak-Altındağ mitinginde alanda 100 bin kişinin olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bay bay Kemal, duysun” dedi. Alandakilere, “Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı?” diyen soran Erdoğan, “Bugün burada 2002’de ülkemizin yönetimine gelirken teneffüs ettiğimiz havayı aldık. Bugün burada 2007’de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim” diye konuştu.

ÇEKİLMESİNE ÜZÜLDÜM

Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili şöyle konuştu: “Bay bay Kemal şimdi ne yaptı? Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii, niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi ama ne oldu da acaba çekildi bilemiyorum. Şimdi biz tabii yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.”

İŞİ GÜCÜ FIRILDAK

“Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktılar. Nasıl bıraktılar? O da yarın bilemediniz öbür gün ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak. Terör örgütleriyle beraber olan bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandığa gömüyor muyuz?”

FETÖ YÖNTEMLERİ YİNE İŞBAŞINDA

“Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine işbaşında. Bay bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD’yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine ‘Bay bay’ diyecek.”

Kaybedeceğini anlayan çirkefleşiyor

Birilerinin kendilerini seçim döneminde, özellikle havayı biraz germekle suçladığını işaret eden Erdoğan şöyle devam etti: “Ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Teröristler neler yapıyor, bunu konuşmuyorlar. Biz, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda değil havayı germek, gerekirse dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim tıpkı sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz ama milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez. Milli iradeye karşı her oluşumda biz varız. Ülkemizi köşeye sıkıştırma çabalarında gösterdik, bundan sonra da göstermeyi sürdüreceğiz. Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz ama çirkinleşmeye karşıyız. Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim; çirkinleşen taraf, çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset tehdidiyle çirkinleşiyor, kimi kürsüde diliyle çirkinleşiyor, kimi sokakta insanımıza sataşarak çirkinleşiyor. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim, siz ülkemizdeki siyasi iklime bakın ve kimin çirkinleştiğine kendiniz karar verin.”

Kiraları artıranların üzerine gideceğiz

AK Parti iktidarlarının ülkeye 21 yılda kazandırdıklarının anlatıldığı videoyu izleten Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye, artık üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla, bölgesel olmanın da ötesine geçip küresel bir güç haline geldi. Tabii asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler. Bunların önüne de öyle yasaklamayla filan geçilemez, onların çözümü de her konuda olduğu gibi yine üretimdir. Daha çok konut yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Daha çok üretim yapacak, daha iyi depolama ve lojistik mekanizmaları kuracağız ki gıda fiyatlarında sert iniş çıkışlar olmasın. Allah’ın izniyle, bu ülkenin her meselesini çözdüğümüz gibi, bunların da üstesinden kim gelir? Tüm vatandaşlarım müsterih olsun 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. İşçisinden memuruna, girişimcisinden esnafına, çiftçisinden emeklisine herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkartırız. Geçtiğimiz 21 yılda bunu ispatladık. Önümüzdeki dönemde daha iyisini yapacak olan da yine biziz.”

Kızılay’ın çadır satması beni üzdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay’ın depremde çadır satmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Külliye’de gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Kızılay’ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının olmaması gerekir” dedi. Erdoğan, bir soru üzerine kendini bilmez bazı kişilerin patates-soğan gibi temel ihtiyaçların fiyatlarında dalgalanmalara sebep olduklarını, bu kişilerden yargı yoluyla hesap sorulacağını söyledi. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin de başladığını kaydeden Erdoğan, “Biz şu an itibariyle 100 bin üzerinde Suriye’nin kuzeyinde konutlar inşa ettik. Bu vesileyle peyderpey konutlara göç etmeye başladılar” şeklinde konuştu.







