Kaşıkçı’nın katillerine yazdı

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi Muhammed Bin Selman ve Muhammed Bin Zayed’in fonladığı El Arabiya’ya köşe yazısı yazdı. Mahalli seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olmasına karşın sürekli yabancı ajans ve kanallarda boy gösteren İmamoğlu bu kez de Suud medyasının kanalı El-Arabiya için bir makale kaleme aldı. İmamoğlu yine birkaç gün önce de ABD’nin Washington Post gazetesine makale yazmıştı.

MAĞDUR PROFİLİ ÇİZDİ

“İstanbul Belediye Başkanlığı Yarışını Nasıl Kazandım - Ve Nasıl Yeniden Kazanacağım” başlığını taşıyan makalede mağdur imajı çizen İmamoğlu, “İktidardaki AKP, ülkemizin medyasına egemen. Bu da iktidar karşıtlarının atılım yapmasını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Böyle bir iklim, insana odaklanmayı gerektiriyor. Sadece insana odaklanarak seçim yarışında eşit şartlarda rekabet umudum olabileceğini düşündüm” ifadesini kullandı.

KENDİSİNİ DEMOKRASİ HAVARİSİ İLAN ETTİ

Türkiye’de otoriterliğin arttığını savunarak seçimlerin adil yapılmadığını öne süren İmamoğlu, “Türkiye’de bugün seçimlere giren her siyasetçi aşırı kutuplaşma ortamıyla başa çıkmak zorundadır. Kendimi seçmenlere doğrudan tanıtarak bu zorluğu aşabileceğime karar verdim. İstanbul halkına olan sevgi ve saygımı göstermek, kampanyamın temelini oluşturdu. Neden? Çünkü böyle bir yaklaşımın kutuplaşma ve otoriter popülizme karşı önemli bir çare olacağı kararına vardım” diyerek kendisinin çözüm olduğunu belirtti.

SİYASAL İKLİME “KORKU VE DÜŞMANLIK” DEDİ

Seçim havasına da değinen İmamoğlu, “İstanbul, son 25 yıldır, Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’yle (AKP) aynı kalıptan çıkan siyasi güçler tarafından yönetiliyor.Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak korku siyaseti tarafından yaratılan güvensizlik ve düşmanlık duvarlarını aşmanın mümkün olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

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MEGA PROJELERİ KARALADI

Yazısında insanların mega projeleri umursamadığını iddia eden İmamoğlu, “Bugün Türkiye’de sıradan vatandaşları dürüstlükle dinleyenler, gerçeği hemen görüyor: ekonomik sıkıntıların ve sosyal adaletsizliklerin üstesinden nasıl geleceğinizi anlatmazsanız insanlar sizi dinlemiyor. İnsanların büyük çaplı mühendislik projelerini, büyük yatırım stratejilerini dinlemeye ne zamanı ne de ilgisi var. Bunun yerine kentsel yoksulluk ve adaletsizliklere odaklanmalısınız” şeklinde ifadeler kullandı.

“OTORİTER GÜÇ” OLARAK NİTELEDİ

Önceki konuşmalarında “beka” tartışmalarını eleştirerek İstanbul seçimlerini sadece bir mahalli seçim olarak değerlendiren İmamoğlu makalesinde ise İstanbul seçimiyle iktidar değişecekmiş gibi ifadelere yer verdi. İmamoğlu, “İktidar partisinin önümüze çıkardığı sayısız engele rağmen zafer kazandık. Bundan on yedi gün sonraysa Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etti. Seçmenlerin iradesi, hiçbir müdahale olmadan özgür ve adil olarak ifade edildiği takdirde otoriter güce karşı durulabileceğini kanıtlayacaktır.”