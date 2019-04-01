Yerel Seçim 2019
Seçim Kastamonu Seçim 2019 - Kastamonu Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Kastamonu Seçim 2019 - Kastamonu Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Kastamonu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kastamonu ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Kastamonu Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Kastamonu Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu seçim sonuçları.
Kastamonu seçim sonuçları.

Kastamonu Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kastamonu ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kastamonu seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kastamonu ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kastamonu ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kastamonu 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Abana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Araç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Azdavay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Bozkurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Cide Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Çatalzeytin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Daday Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Devrekani Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu İnebolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Kastamonu Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

REKLAM

Kastamonu Küre Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Taşköprü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Tosya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu İhsangazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Pınarbaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Şenpazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Ağlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Doğanyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Hanönü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kastamonu Seydiler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KASTAMONU

Kastamonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuzey kesiminde, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ildir. İlin komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Sinop, Çorum, Çankırı, Karabük ve Bartın illeri oluşturmakta olup, ilin ayrıca kuzeyde Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır. İlin merkezi aynı isimli Kastamonu şehridir.

Kastamonu'nun 2018 yılı itibariyle nüfusu 383.373'tür.

AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin açıklama yaptı.
AA verileri açıkladı: İmamoğlu öne geçti

AA verileri açıkladı:
İmamoğlu öne geçti

​YSK'nın verilerine göre son durumu servis etti.
İstanbula geliyor

İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirecek.
İtiraz için <br>3 gün süre var

İtiraz için
3 gün süre var

​YSK Başkanı Sadi Güven sisteme giren oy oranlarını açıkladı.
CHP'nin kalesi yıkıldı

CHP'nin kalesi yıkıldı

​Yerel seçim sonuçlarında dikkat çeken yer.
11 oyla kazandı

11 oyla kazandı

İtirazların ardından Keşan'da AK Partili aday kazandı.
3 oy farkla kazandı

3 oy farkla kazandı

​Artvin Yusufeli ilçesinde seçim kıran kırana geçti.
Reform zamanı

Reform zamanı

İş dünyası: Seçimsiz dönemde baş gündem ekonomi olmalı.

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

15 Temmuz ruhu, dimdik ayakta.
Saadet Partisi <br>hüsrana uğradı

Saadet Partisi
hüsrana uğradı

​CHP ve İYİ Parti ile örtülü ittifak yaparak kaybetti.
16 büyükşehir<br>AK Parti'nin

16 büyükşehir
AK Parti'nin

​Cumhur İttifakı'nın birinci çıktığı yerler.
Yalan vaatte bulunanlar<br>nasıl yönetecek göreceğiz

Yalan vaatte bulunanlar
nasıl yönetecek göreceğiz

Erdoğan, balkon konuşmasında sonuçları değerlendirdi.
Kazanan Türk milleti

Kazanan Türk milleti

​MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
İstanbul'da el değiştiren ilçeler

İstanbul'da el değiştiren ilçeler

​İstanbul'un ilçelerinde dikkat çeken sonuçlar.
Doların adı var<br>altının kazancı

Doların adı var
altının kazancı

​Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.