Kastamonu Seçim 2019 - Kastamonu Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Kastamonu Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kastamonu ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kastamonu seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kastamonu ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kastamonu ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kastamonu 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Abana Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Araç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Azdavay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Bozkurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Cide Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Çatalzeytin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Daday Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Devrekani Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu İnebolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Kastamonu Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Küre Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Taşköprü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Tosya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu İhsangazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Pınarbaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Şenpazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Ağlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Doğanyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Hanönü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Kastamonu Seydiler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
KASTAMONU
Kastamonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuzey kesiminde, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ildir. İlin komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Sinop, Çorum, Çankırı, Karabük ve Bartın illeri oluşturmakta olup, ilin ayrıca kuzeyde Karadeniz'e kıyısı bulunmaktadır. İlin merkezi aynı isimli Kastamonu şehridir.
Kastamonu'nun 2018 yılı itibariyle nüfusu 383.373'tür.