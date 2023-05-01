Katar'da 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı

Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma işlemi yakın zamanda dünya genelinde başlamıştı.
Seçmenler, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy vermeye başladı.
Katar'da toplam 10 bin 868 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, "Gurbetçi vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgelerde oy kullanarak ülkemizin siyasi hayatına katılımlarını önemsiyoruz." dedi.
1-7 Mayıs tarihleri arasında sandıkların seçmenlere açık olacağını ifade eden Büyükelçi Göksu, "Vatandaşlarımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde, en iyi koşullarda oy kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.
Katar'daki oy verme işlemi yerel saatle akşam 21.00'e kadar devam edecek.
Bu ülkedeki seçmenler, 7 Mayıs akşamına kadar oy kullanabilecek.