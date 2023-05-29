Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti yandaşlarının ayarını bozdu: Sevilay Yılman İnce'yi destekleyen genç bir kızı tehdit etti

Sevilay Yılman.
Türkiye tarihi bir seçim dönemini geride bıraktı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir üstünlükle geride bıraktı. Siyasi hayatı boyunca 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti destekçilerinin de ayarını bozdu.
Kılıçdaroğlu destekçisi gazeteci Sevilay Yılman, CHP ve FETÖ'nün hazırladığı kaset kumpası sonrası adaylıktan çekilen Muharrem İnce'yi destekleyen genç bir kızı tehdit etti.
Muharrem İnce'yi destekleyen genç kız, sosyal medya hesabından Yılman'ın tehdit mesajlarını "Sevilay Yılman seçimin kaybedilmesini Muharrem İnce'ye bağladı, ben de "her konuda CHP'yi savunuyorsunuz, fon mu alıyorsunuz" diye sorduğum için beni evimden aldırmakla tehdit etti. Benden haber almazsanız sorumlusu Sevilay Yılman'dır." ifadeleriyle paylaştı.