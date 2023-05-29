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Seçim

Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti yandaşlarının ayarını bozdu: Sevilay Yılman İnce'yi destekleyen genç bir kızı tehdit etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti destekçilerinin ayarını bozdu. Kılıçdaroğlu destekçisi gazeteci Sevilay Yılman sosyal medya hesabından FETÖ ve CHP'nin düzenlediği kaset kumpası sonrası adaylıktan çekilen Muharrem İnce'yi destekleyen genç bir kızı tehdit etti. Genç kızın "İnce hakkında neden yalan paylaşım yapıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Yılman, "Tek bir paylaşım daha yaparsan seni evinden aldırırım" dedi.

01:17 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sevilay Yılman.

Sevilay Yılman.

Türkiye tarihi bir seçim dönemini geride bıraktı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir üstünlükle geride bıraktı. Siyasi hayatı boyunca 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti destekçilerinin de ayarını bozdu.

Kılıçdaroğlu destekçisi gazeteci Sevilay Yılman, CHP ve FETÖ'nün hazırladığı kaset kumpası sonrası adaylıktan çekilen Muharrem İnce'yi destekleyen genç bir kızı tehdit etti.

Muharrem İnce'yi destekleyen genç kız, sosyal medya hesabından Yılman'ın tehdit mesajlarını "Sevilay Yılman seçimin kaybedilmesini Muharrem İnce'ye bağladı, ben de "her konuda CHP'yi savunuyorsunuz, fon mu alıyorsunuz" diye sorduğum için beni evimden aldırmakla tehdit etti. Benden haber almazsanız sorumlusu Sevilay Yılman'dır." ifadeleriyle paylaştı.

Yılman'ın "
Seni evinden aldırırım
" diyerek tehdit ettiği İnce destekçisi genç ile yazışmaları şöyle:


Yenilgiye alıştılar: CHP Genel Merkezi’nde ‘Ecevit’ten yüksek oy aldık’ sevinci
Yenilgiye alıştılar: CHP Genel Merkezi’nde ‘Ecevit’ten yüksek oy aldık’ sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tur seçimlerinden zafer ile çıkarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun hezimetinden bile kendine mutluluk çıkaranlar oldu. TELE1 seçim yayınına katılan yandaş gazeteci Barış Yarkadaş ilginç açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması öncesi CHP Genel Merkezi’nden arkadaşlarını aradığını söyleyen Yarkadaş, CHP’de Kılıçdaroğlu’nun Ecevit’ten yüksek oy almasının mutluluğu olduğunu söylediklerini anlattı. Yandaş Yarkadaş konuşmayı şu sözlerle anlattı: Şimdi ben az önce Sayın Kılıçdaroğlu yayına çıkmadan önce CHP Genel Merkezi’ndeki arkadaşlarımızı aradım. Dedim ki: Nedir hava, ne düşünüyorsunuz? Söyledikleri şey şu: ''Karşılaştırmak belki doğru değil ama Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Ecevit’ten bile yüksek bir oy oranına ulaştı.''

İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor
İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'ya ortak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldıkları yenilgiyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. "Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü." diyen Özdağ, "Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın tarihi zaferine de çamur atan Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir." dedi.


#Sevilay Yılman
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Muharrem İnce
#Memleket Partisi
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