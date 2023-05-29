Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti yandaşlarının ayarını bozdu: Sevilay Yılman İnce'yi destekleyen genç bir kızı tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tur seçimlerinden zafer ile çıkarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun hezimetinden bile kendine mutluluk çıkaranlar oldu. TELE1 seçim yayınına katılan yandaş gazeteci Barış Yarkadaş ilginç açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması öncesi CHP Genel Merkezi’nden arkadaşlarını aradığını söyleyen Yarkadaş, CHP’de Kılıçdaroğlu’nun Ecevit’ten yüksek oy almasının mutluluğu olduğunu söylediklerini anlattı. Yandaş Yarkadaş konuşmayı şu sözlerle anlattı: Şimdi ben az önce Sayın Kılıçdaroğlu yayına çıkmadan önce CHP Genel Merkezi’ndeki arkadaşlarımızı aradım. Dedim ki: Nedir hava, ne düşünüyorsunuz? Söyledikleri şey şu: ''Karşılaştırmak belki doğru değil ama Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Ecevit’ten bile yüksek bir oy oranına ulaştı.''