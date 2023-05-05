Kırgızistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Kırgızistan Meclisinde, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Genel Kurul toplantısında, "Herkesin bildiği gibi Türkiye'de çok büyük bir deprem yaşandı. Şu an itibarıyla 5 binden fazla can kaybının kayıt altına alındığı belirtildi. Meclis adına Türk kardeşlerimize başsağlığımızı ilettik. Bugünkü Genel Kurul toplantımıza başlamadan önce sizi, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum." dedi.