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Seçim

Kırgızistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

10:33 . 5/05/2023 Cuma
AA
Kırgızistan'da 14 Mayıs seçimleri başladı.

Kırgızistan'da 14 Mayıs seçimleri başladı.

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan bir sandıkta oy verme işlemi, 8 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan ile Büyükelçilik personeli de oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başladığı saat 09.00'da Büyükelçilik binası önünde uzun kuyruk oluştu.







#14 Mayıs
#Kırgızistan
#Seçim
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