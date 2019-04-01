Kırklareli Seçim 2019 - Kırklareli Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Kırklareli Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kırklareli ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kırklareli seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kırklareli ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kırklareli ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kırklareli 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kırklareli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Babaeski Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Demirköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Kırklareli Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Kofçaz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Lüleburgaz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Pehlivanköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Pınarhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli Vize Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırklareli

Kırklareli'nin ilçeleri: Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize'dir.

REKLAM

2018 itibariyle Kırklareli'nin nüfusu 360.860'dır.

Tarihsel süreci Anadolu’ya göre daha farklı olan ve Anadolu’yu biraz daha geriden takip eden Kırklareli, MÖ I’inci bin başlarındaki Trak kavimlerinin göçleriyle günümüze ulaşan şekillenmesine kavuşmuş. Bu dönemden itibaren güçlü Trak kabilelerinin yerleşim merkezi olan Kırklareli, MÖ 5’inci yüzyıldan sonra Odris Kabilesi etrafında birleşen kabilelerin oluşturduğu devletin merkezi olmuş. Bu krallığın son kralı Kotys’in ölümü üzerine Makedonya kralı Kral II. Philip, Trakya’ya saldırarak Odris Devleti’ne son vermiş. Daha sonra sırasıyla Büyük ıskender, Romalılar ve Bizans egemenliğine giren bölge; ıskit, çizgi roman dünyasının ünlü karakteri olan Conan’ın kavmi olan Kimmer, Ostrogotlar, Hunlar, Bulgarlar, Peçenekler ve Haçlı Orduları’nın da istilalarına uğramış. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a yayılma politikaları içinde 1362 yılında I. Murat döneminde Osmanlı topraklanna katılan Kırklareli, Edirne vilayetine bağlı bir sancak haline getirilmiş. Bugünkü ismine 1924 yılında, TBMM’de alınan kararla kavuşmuş.