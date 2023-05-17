Kırmızı plaka sandığa takıldı

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozdu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan İnce, "Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek so­rumlusu ilan edilecektim." dedi. Açıklamasında muhalefete de yüklenen Muharrem İnce, "Ne söylediysem dinlemek yerine, muhalefet var gücüyle sesimi kıs­maya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı. Yurt dışına kaçmış PKK'lılar, FETÖ'cüler ile yıllarımı verdiğim CHP içindeki bazı yöneticiler işbirliği halinde sosyal medya üzerinden siyasi tarihe geçecek bir iftira ve karalama kampanyası yaptılar." ifadelerini kullandı.