|
Seçim

Kırmızı plaka sandığa takıldı

CHP ve İYİ Parti’den bakan olmak için milletvekilliğinden vazgeçen isimler seçimin ikinci tura kalmasından sonra kırmızı plaka hayallerini askıya aldı.

Uğur Duyan
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Selin Sayek Böke, Engin Altay, Engin Özkoç, Bilge Yılmaz

Selin Sayek Böke, Engin Altay, Engin Özkoç, Bilge Yılmaz

İkinci tura kalan seçimlerden sonra CHP’li Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Engin Özkoç ile İYİ Partili Bilge Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan gibi isimlerin bakan olma hayalleri de zorlaştı.

HAYALLERİ BAŞKA BAHARA

Olası 6’lı Masa iktidarında ekonomi bakanlıkları için adı geçen bu nedenle de vekil adaylığından vazgeçen CHP’li Selin Sayek Böke, İYİ Partili Bilge Yılmaz, Adalet Bakanlığı için adı geçen Engin Özkoç ve Adalet Bakanı olmak istediğini açıklayan Muharrem Erkek’in de kırmız plaka hayalleri beklemede. Bu isimlerin de bakan olabilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda kendisine 4,5 puan fark eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı geri bırakması gerekiyor.

Ahmet Kamil Erozan
Muharrem Erkek

DEVİR TESLİM İÇİN BEKLİYORDU

Adaylıktan vazgeçen ve Dışişleri Bakanlığı koltuğuna talip olan İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, TBMM’de Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslenerek, “Devir teslim için bekliyorum” demişti. Öte yandan CHP kulislerinde Meclis Başkanlığı için adı geçen CHP’li Engin Altay’ın ‘1 numara plaka’ hayali de Cumhur İttifakı çoğunluğu yeniden sağladığı için başla-madan bitti.

Engin Özkoç
Bilge Yılmaz

Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım
Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozdu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan İnce, "Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek so­rumlusu ilan edilecektim." dedi. Açıklamasında muhalefete de yüklenen Muharrem İnce, "Ne söylediysem dinlemek yerine, muhalefet var gücüyle sesimi kıs­maya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı. Yurt dışına kaçmış PKK'lılar, FETÖ'cüler ile yıllarımı verdiğim CHP içindeki bazı yöneticiler işbirliği halinde sosyal medya üzerinden siyasi tarihe geçecek bir iftira ve karalama kampanyası yaptılar." ifadelerini kullandı.



#Selin Sayek Böke
#Engin Altay
#Engin Özkoç
#Bilge Yılmaz
#CHP
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları