Kırmızı plaka sandığa takıldı

Selin Sayek Böke, Engin Altay, Engin Özkoç, Bilge Yılmaz
İkinci tura kalan seçimlerden sonra CHP’li Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Engin Özkoç ile İYİ Partili Bilge Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan gibi isimlerin bakan olma hayalleri de zorlaştı.
HAYALLERİ BAŞKA BAHARA
Olası 6’lı Masa iktidarında ekonomi bakanlıkları için adı geçen bu nedenle de vekil adaylığından vazgeçen CHP’li Selin Sayek Böke, İYİ Partili Bilge Yılmaz, Adalet Bakanlığı için adı geçen Engin Özkoç ve Adalet Bakanı olmak istediğini açıklayan Muharrem Erkek’in de kırmız plaka hayalleri beklemede. Bu isimlerin de bakan olabilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda kendisine 4,5 puan fark eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı geri bırakması gerekiyor.
DEVİR TESLİM İÇİN BEKLİYORDU
Adaylıktan vazgeçen ve Dışişleri Bakanlığı koltuğuna talip olan İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan, TBMM’de Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na seslenerek, “Devir teslim için bekliyorum” demişti. Öte yandan CHP kulislerinde Meclis Başkanlığı için adı geçen CHP’li Engin Altay’ın ‘1 numara plaka’ hayali de Cumhur İttifakı çoğunluğu yeniden sağladığı için başla-madan bitti.