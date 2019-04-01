Kırşehir Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları! Seçim 2019

Kırşehir Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kırşehir ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kırşehir seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kırşehir ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kırşehir ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kırşehir 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kırşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir Çiçekdağı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir Kaman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir Mucur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir Akpınar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir Akçakent Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir Boztepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırşehir

Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara sahne olan Kırşehir ili, yalnız çeşitli tarihi eserleri, yeraltı şehirleri ile değil zengin termal kaynakları, Seyfe Gölü (Kuş Cenneti) gibi doğal güzellikleri ile de dikkat çekmektedir.

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Kırşehir ilinin ilçeleri ; Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur'dur.

Kırşehir ve çevresinde yapılan araştırmalar ilin tarihinin, Eski Tunç Çağı'na (M.Ö.3000-2000) kadar uzandığını göstermektedir. Daha sonra Hititler, Frigler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu ve Osmanlılar yörede hüküm sürmüştür.

Yüzyıllarca Anadolu'nun ticari ve ekonomik hayatında büyük rol oynamış olan Ahilik, 13.yy.'da Kırşehir'de kurulmuştur. Bir esnaf örgütü olan Ahiliğin temeli doğruluk, karşılıklı yardımlaşma ve saygıya dayanmaktadır.