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Seçim Köprü cezaları düzeltilecek
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2019 YEREL SEÇİMİ

Köprü cezaları düzeltilecek

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, yanlışlıkla kesilen köprü geçiş cezalarıyla ilgili, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştuk. Düzeltilecek” dedi. Seçim çalışmalarının koordinasyon merkezinden yürütüleceğini söyleyen Yıldırım, “İftar programları, iftar sonrası programları, sahur olmak üzere üç bölümde program gerçekleştiriyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım, Pendik Çamçeşme Merkez Camii’nde kıldığı teravih namazının ardından İlknur Tüfenkçi ve Halil Tüfenkçi’nin evine konuk oldu. Aileyle birlikte fotoğraf çektiren Yıldırım, ev sahibi İlknur Tüfenkçi’ye “Daha çok çalışacağız” dedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de ziyarette Yıldırım’a eşlik etti.
Yıldırım, Pendik Çamçeşme Merkez Camii’nde kıldığı teravih namazının ardından İlknur Tüfenkçi ve Halil Tüfenkçi’nin evine konuk oldu. Aileyle birlikte fotoğraf çektiren Yıldırım, ev sahibi İlknur Tüfenkçi’ye “Daha çok çalışacağız” dedi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de ziyarette Yıldırım’a eşlik etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı’ın Kısıklı’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Yıldırım, Cuma namazı çıkışı, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yıldırım, "15 temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezalar olmuştu. Yapılan düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonraki uygulamalarda bazı yanlış anlamalar olmuş ve cezalar kesilmeye başlanmış. UKOME kararı olduğu için gene cezalar yazılmaya başlanmış. Bu kararı İBB ile konuştuk. Düzeltilecek. Bundan böyle birinci sınıfa giren araçlar, hiç bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Mağduriyet bitecek. Ayrıca haftaya meclis toplantısında bir müjdeli haber daha olacak" dedi.

GEREKÇELİ KARAR YAYINLANMADI

Seçimlerin yenilenmesine değinen Yıldırım, "YSK gerekçeli kararı henüz yayınlamadı. Geniş kapsamlı kararda bunlar görülecektir. 123 tane sandığın 22 tanesi tamamen boş. Hiç oy yok. İşlememiş. Geri kalan 101 tanesinin de sayım sonuç tutanağı var ama hiç birinde imza yok. Rakamlar doğru mudur teyit edilecek bir şey yok. 123 sandık 42 bin oya tekabül ediyor. 42 bin oy. İki rakip arasındaki oy farkı 13 bin 729. Aradaki farkın üç katı. Açıkça seçimin sonuçlarını etkiliyor" dedi.

SAHURA KADAR ÇALIŞIYORUZ

Seçim çalışmalarının seçim koordinasyon merkezinden yürütüleceğini söyleyen Yıldırım, "Malum Ramazan ayındayız. Özelikle iftar programları, iftar sonrası programları, sahur olmak üzere üç bölümde program gerçekleştiriyoruz. İftar öncesi daha ziyade STK'ların toplantıları oluyor. Onlara katılıyoruz. Bazı günler iftarlara evlere gidiyoruz. Çay davetleri oluyor. Onlara gidiyoruz. Orada vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Sahuru buluyoruz sahuru da bir yerde yaptıktan sonra bir müddet istirahat sonra tekrar çalışmaya başlıyoruz" dedi.

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RAMAZAN'IN SONU BAYRAM

"Her ramazan sonunda bayram var" diyen Yıldırım; "Ramazan'ın tamamlayıcısı bayramdır. Bayramı da idrak edeceğiz" dedi. Anneler gününü de kutlayan Yıldırım, "Bir gün değil her gün anneler günüdür. Pazar günü anneler günü. Şimdiden annelerin gününü kutluyorum. Şehit annelerinin ve tüm annelerin ellerinden öpüyorum" dedi.

Devlet Bahçeli ile ortak program

Cumhur İttifakı ile ilgili bir soru üzerine Binali Yıldırım, seçim sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle ortak programları olacağını söyledi. Yıldırım, “Cumhur ittifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli, daha ziyade İstanbul’da kampanyasını ve faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bazı ortak programlar gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

  • Yılmaz’a geçmiş olsun ziyareti
  • AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir süre önce ameliyat olan eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ı Beykoz’daki evinde ziyaret etti. Yılmaz’a, “geçmiş olsun” dileklerini ileterek bir süre sohbet eden Binali Yıldırım, daha sonra Kavacık’taki çalışma ofisine geçti.

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