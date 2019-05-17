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2019 YEREL SEÇİMİ

Köy tarhanası ile ağırladılar

Twitter üzerinden davet ettikleri AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım’ı öğrenci evinde ağırlayan gençler o iftarın perde arkasını Yeni Şafak’a anlattı: Hiç beklemiyorduk. ‘Konum atın’ mesajını görünce şaşkınlıktan kendimize gelmemiz 10 dakika sürdü. Bizde yalnızca köy tarhanası vardı, o da tulum peyniri getirmiş, karıştırıp yedik. Sonra o imam, biz cemaat olup namaz kıldık.

Şahin Şen Yeni Şafak
Binali Yıldırım’ın iftar davetlerini kabul ettiği öğrenciler o gün yaşananları Yeni Şafak’a anlattı.
Binali Yıldırım’ın iftar davetlerini kabul ettiği öğrenciler o gün yaşananları Yeni Şafak’a anlattı.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın iftar davetini kabul ettiği öğrenciler yaşadıkları unutulmaz anların perde arkasını Yeni Şafak’a anlattı. Yıldırım’a Twitter’dan “Binali Yıldırım başkanım mücadeleniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir gün bize iftara bekleriz” mesajını yazan Ensar Dikgöz, “Bunun olabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorduk. 8-9 saat geçtikten sonra umudumuzu yitirip rezil olduğumuzu düşünürken, Yıldırım’ın ‘Gençler iftara sizdeyim. Konum atın’ tweetini gördüm ve o an gözlerime inanamadım” dedi.

BİNALİ BEY TULUM PEYNİRİ GETİRDİ

Dikgöz, “Durumun gerçek olduğuna inanmam 5-10 dakikamı aldı. Ben bir gün iftara bekleriz demiştim. Bu kadar ani olmasına hem çok şaşırdım çok sevindim. Haberi aldığımda okuldaydım. Rektör hocamız bir araç ayarlayarak beni eve gönderdi. Evi toparladık ve akşam ne yemek yapacağımızı düşündük. Arkadaşımızın köyünden getirdiği tarhana vardı biz de tarhana çorbası yaptık. Hatta Binali bey tarhana yapacağımızı öğrenmiş, gelirken yanında tulum peyniri getirdi. Peyniri çorbaya katarak “Tulum peynirsiz yenmez” dedi. Çorbanın yanında salata ve pirinç pilavı yaptık. Bir de hazır köfte aldık” diye konuştu.

GENELDE RAMAZAN ÇADIRINA GİDERİZ

Yıldırım’la bol bol fotoğraf çektirdiklerini dile getiren Dikgöz, maddi imkanları kısıtlı olduğu için Razaman başladığından bu yana oruçlarını Karacaahmet’teki iftar çadırında açtıklarını söyledi. Dikgöz, “Evimizde bir kere iftar yaptık. Onu da iftar çadırından fazla kalan kumanyaları alarak yapmıştık. Arkadaşımın dedesinin Ramazan için gönderdiği parayla alışveriş yaparak Binali Bey’i ağırladık. Binali Bey’le evimizdeki ikinci iftarı yaptık. Sağolsun komşularımız ve belediye erzak getirdi. Binali bey bereket getirdi eve. Artık iftarımızı evde kendimiz yapabiliyoruz” dedi.

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KURGU DİYENLERE GÜLÜYORUM

Ziyaret sonrası sosyal medyadan hakaret ve tehdit mesajları aldığını ifade eden Ensar Dikgöz, “Bunlara gülüp geçiyorum sadece” dedi. Dikgöz, “Buna kurgu diyorlar. Böyle bir şey olsa önceki tweetlerimi de silmeleri de gerekirdi. Benim üzüntüm, sosyal medya hesabımdan ailemin fotoğrafını alıp hakaret etmeleri oldu. Askerdeki abimin fotoğrafının üzerine bile hakaretlerde bulundular. Bunu yapanlara hem üzülüyorum hem de gülüyorum” diye konuştu.

  • Namazı Yıldırım kıldırdı
  • İttarın ardından yemek duası ettiklerini söyleyen Ensar Dikgöz, akşam namazını cemaat halinde kıldıklarını ve namazı da Yıldırım’ın kıldırdığını söyledi. Dikgöz, “Biz seccadeleri serdik, Binali beyin cebinde takkesi varmış. Kendisi imamlığa geçti. Çok güzel bir namaz kıldırdı. Namazdan sonra “Efendim vaktiniz varsa çay içip sohbet edelim” dedik. Binali beyde teklifimizi geri çevirmedi. Çay içip tatlılarımızı yedik. İftardan sonra 2 saat boyunca bizimle sohbet etti.

Binali Yıldırım öğrencilerle iftarda buluştu
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