Kumpastan zevk aldılar

Muharrem İnce, adaylıktan çekilme sebebine açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, kumpas kasetiyle kendisinin ikinci tura kalmasının önüne geçildiğini iddia etti. İnce, “Adaylıktan çekilmem bu rezil kampanyada ortaya saçılan iftiralar, öne sürüldüğü gibi başka sahte kasetler olduğu için değildir. Ben bunlara boyun eğmem ama bunlar seçmeni etkilemiştir” dedi. İftiraların amacına ulaştığını, oylarını aşağı çektiğini kaydeden İnce, “FETÖ ve PKK ile irtibatlı kaynaklardan bize bu yapılanlar karşısında, demokrat olma iddiasındaki bazı siyasiler ellerini ovuşturmuş, gizliden gizliye zevk almışlardır. Bu rezil kampanya Memleket Partisi’ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım” diye konuştu. Karanlık odaklarla mücadeleye devam edeceğini belirten İnce, Memleket Partisi’nin Meclis’e girmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun telefonuna çıkmadı

Kaset skandalının olağan şüphelisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İnce’yi aradığı ancak İnce’nin cevap vermediği öğrenildi. 7’li Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi Ankara mitingine davet etmek için aradığını söyledi. FOX TV’de konuşan Kılıçdaroğlu, İnce ile hastaneye yattığında görüştüğünü ifade etti. Kılıçdaroğlu; “Muharrem İnce’yi Ankara mitingine davet etmek için aradım ama kendisine ulaşamadım. Kendisini kucakladığımızı, Halil İbrahim sofrasına davet ettiğimizi bilmesini istedim” açıklamasında bulundu.

Olağan şüpheli CHP

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaş-kanlığı adaylığından çekilmesine ilişkin resmi evraklar Yüsek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. YSK'ya resmi başvuru Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından yapıldı. İnce’nin imzasının bulunduğu dilekçede, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum. Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ve talep ederim” ifadeleri yer aldı.

PARTİ MECLİSİNİ TOPLAYIP SORDU

İnce adaylıktan çekildiğini açıklamadan önce neler yaşandığı da netleşmeye başladı. Bu kararı almadan önce Ankara'da parti meclisi üyelerini toplantıya davet eden İnce, PM üyelerine çekilip çekilmeme konusundaki düşüncelerini sordu. PM'nin yarısının çekilme yönünde, yarısının da çekilmenin doğru olmayacağı yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

YANINDAKİLER BİLMİYORDU

Toplantının sonunda İnce “Beni biraz yalnız bırakın, kararımı vereceğim. Siz de açıklama yaparken öğrenirsiniz” dedi. Olayı kumpas olarak nitelendiren parti yönetimi CHP'den de şüpheleniyor. Başta 7'li Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilerin İnce'ye yaptığı “çekil” baskılarının gözardı edilemeyeceği belirtiliyor.

İlk paylaşan Yeniçağ muhabiri

İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Muharrem İnce hakkında özellikle 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır” denildi. Söz konusu fotoğrafların, yurt dışı kökenli farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu belirtilen açıklamada “Belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir. Provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısı tespit edilmiş, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi. Sahte dekontları ilk paylaşan kişinin CHP ve İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi muhabiri Tülün Köksal olduğu ortaya çıktı. Köksal, paylaşımın ardından hesabını kapattı.

Teşkilatta istifa depremi

İnce’nin adaylıktan çekilmesi Memleket Partisi’nde deprem etkisi yaptı. Partinin Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa edip AK Parti’ye katıldı. Adıyaman Kahta İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız ve yönetimi, görevinden istifa ederek 14 Mayıs’ta AK Parti’yi destekleyeceklerini açıkladı. Memleket Partisi Trabzon 1. Sıra Milletvekili Adayı Erkan Armutçu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin Trabzon teşkilatıyla birlikte Erdoğan’ı destekleyeceğini söyledi. Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt görevinden istifa ettiğini ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini bildirdi. Memleket Partisi Hakkari İl Başkanı Enver Samioğlu da görevinden istifa etti. Partinin il örgütünü feshedip yöneticilerle birlikte AK Parti’ye katılan Samioğlu, 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı.



