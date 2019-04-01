Yerel Seçim 2019
Seçim Mersin Seçim 2019 - Mersin Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Mersin Seçim 2019 - Mersin Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Mersin 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Mersin Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Mersin Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin seçim sonuçları.
Mersin seçim sonuçları.

Mersin Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Mersin ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Mersin seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Mersin ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Mersin ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Mersin 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İçel (Mersin) Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Anamur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Erdemli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Gülnar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Mut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Silifke Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Tarsus Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Aydıncık / Mersin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Bozyazı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Çamlıyayla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Akdeniz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Mersin Mezitli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Toroslar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Mersin Yenişehir / Mersin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

MERSİN

Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık onuncu şehri. 2018 itibarıyla 1.814.468 nüfusa sahiptir. Akdeniz, Aydıncık, Bozyazı, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut ilçeleri olmak üzere toplam 13 tane ilçesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmaktadır. Türkiye'nin güneyinde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanıdır.

Kentin kuzeyindeki Yumuktepe höyüğünde yapılan kazılarda birçok katman ortaya çıkarılmıştır. Bunların en eskisi, MÖ 6300'lere, en yenisi ise Selçuklu dönemine tarihleniyor. Kazılardan çıkarılan eserler, Adana Arkeoloji Müzesi ve Mersin Müzesi'nde sergileniyor. Mersin'in tarih sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, konar göçer bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmış ve adını da bu aşiretten almıştır. Ayrıca Kapadokya bölgesinden gelen Rumlar kent nüfusuna hakim hale gelmişler ve 1850'de kentte 5.250 Ortodoks Rum'a karşılık 1.600 Müslüman yaşamaktaydı. Kentin kaderi özellikle Amerikan İç Savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866'da demiryolu ağına bağlanması ile değişmiştir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir.

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